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"Savunmasız kalıyorlar" deyip gençlerin alışkanlıklarına sitem etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda yaygınlaşan telefon bağımlılığıyla ilgili gençlere tepki gösterdi. Erdoğan, "Gençlerin arasında ekran bağımlığı gibi yeni alışkanlıklar ortaya çıkıyor. Evlatlarımız çoğu batı menşeli sapkın akımlar karşısında ne yazık ki savunmasız kalıyor" dedi.

GÜNDEM 28.11.2019, 14:44 28.11.2019, 14:58
"Savunmasız kalıyorlar" deyip gençlerin alışkanlıklarına sitem etti
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, gençler arasında yaygınlaşan telefon bağımlılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gençlerin arasında ekran bağımlığı gibi yeni alışkanlıklar ortaya çıkıyor. Evlatlarımız çoğu batı menşeli sapkın akımlar karşısında ne yazık ki savunmasız kalıyor" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİN EKRAN BAĞIMLILIĞI..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din Şurası Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerle ilgili teknoloji bağımlılığına sitem eden Erdoğan, "İnsan sadece kendi fıtratına göre değil içinde yaşadığı toplumdan diğer varlıklara göre pek çok şeye bencilleşiyor. Modern insan onca imkana rağmen hiç olmadığı kadar yalnızdır. Modern çağın hastalığı denen stres yaygınlaşırken sosyal çözülmede giderek hızlanıyor. Gençlerin arasında ekran bağımlığı gibi yeni alışkanlıklar ortaya çıkıyor" dedi.

"SAPKIN AKIMLAR KARŞISINDA ÇARESİZ KALIYORLAR"

Erdoğan ayrıca, "İstikbalimizin teminatı olarak baktığımız evlatlarımız çoğu batı menşeli sapkın akımlar karşısında ne yazık ki savunmasız kalıyor. Paylaşmanın yerini bencillik alıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

Diyanet işler Başkanlığımız anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Oldukça verimli fikir alışverişleri gerçekleştirildi. Birikimleriyle şuraya katkı sağlayan tüm din adamlarımıza teşekkür ederim. Zira istişare peygamber geleneğidir.İslam ümmeti ne yazık ki zamanla bir araya gelme zeminlerini de kaybetmişlerdir. Bugün bile Kudüs, Filistin, terörle mücadele gibi pek çok konuda bu eksikliği görüyoruz.

"KUR'AN'IN EMİRLERİNİ YOK SAYMAK MÜSLÜMANA YAKIŞMAZ"

İslam dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağını kaldırmak için çok büyük mücadeleler verdik. Müslümanlar sıkıntılarına devayı batı başkentlerinde arıyor. Böyle bir anlayışın Müslümanlara verebileceği bir şey yoktur.Yıllardır örselenmiş Müslüman öz güvenini yeniden diriltmek için gayret gösterdik.Her 5 senede bir düzenlenen din şurası çağımızın sorunlarına İslami bakışlar aracılığıyla çözüm üreten bir platformdur. Dinimiz İslam hayatımızın tüm alanlarını kapsayan kurallar manzumesidir.Bir Müslüman olarak günün 24 saati Müslümanca yaşamak için emrolunduk. Zaman ve şartlar değişse de İslam'ın nasları değişmeyecektir. Faiz yalan zulüm kibir iftira zan hırsızlık masumu öldürmek yasak olmaya devam edecektir. Hangi sebeple olursa olsun Kur'an'ın emirlerini yok saymak bir Müslüman'a yakışmaz. Dolayısıyla dinde ekleme çıkarma olmaz. Bana uymuyor bahanesi ile kimse nasları inkar edemez.İnsan inandığı gibi yaşamazsa bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bunun için İslam bize göre değil biz İslam'a göre hareket edeceğiz. Nerede ve hangi zamanda yaşarsak yaşayalım Kur'an'ın emirlerini hükümsüz kılmak olmaz, biz İslam'a göre hareket edeceğiz.

ALEVİLERİN EVLERİNE YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir sorunumuz yok. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır. Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz. Bunları Çorum'da Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız.

FETÖ OKULLARI

Her şey çok açık net ortada. Sadece FETÖ okullarına ABD'de 750 milyon dolar yılda para ödeniyor. Bu bize bir şey anlatması lazım. Bunları sürekli söylememize rağmen halen kendimize gelmiyoruz. Türkiye artık üzerimize karabasan gibi çöken 28 Şubat'ların ülkesi değildir. Ezan sesine hasret kaldığımız karanlık dönemler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır. Hiçbir güç insanımızı inancından kadim değerlerinden koparamayacaktır. Bu ülke bir daha 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermeyecektir.

#gençler #Erdoğan #cumhurbaşkanı
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