Savunma Sanayii Başkanı Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'lerin teslimatı ile ilgili olarak "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuzun birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'da STM ThinkTech 'Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli'nde konuştu. Demir, S-400'lerin teslimat sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuzun birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz."

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