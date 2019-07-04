CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'da STM ThinkTech 'Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli'nde konuştu. Demir, S-400'lerin teslimat sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuzun birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz."
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'lerin teslimatı ile ilgili olarak "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuzun birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi.