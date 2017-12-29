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Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan S-400 açıklaması

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili açıklama yaptı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, '1 adedi opsiyonel olmak üzere Rusya'dan toplamda 2 adet S-400 alınacak. İlk S-400 sisteminin 2020'DE teslim edilmesi planlanıyor. S-400 sisteminin kontrolü tamamen TSK'da olacak" dedildi

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan S-400 açıklaması

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili açıklama yaptı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, '1 adedi opsiyonel olmak üzere Rusya'dan toplamda 2 adet S-400 alınacak. İlk S-400 sisteminin 2020'DE teslim edilmesi planlanıyor. S-400 sisteminin kontrolü tamamen TSK'da olacak" dedildi

29 Aralık 2017 Cuma 18:02
Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan S-400 açıklaması
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SAVUNMA Sanayii Müsteşarlığından, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili, “S-400 sisteminin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri’nde olacak ve S-400 sistemi herhangi bir dış unsura bağlantısı olmadan bağımsız bir şekilde görev yapabilecektir” açıklaması yapıldı.Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Rusya ile imzalanan S-400 Hava Savunma Sistemine ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi ihtiyacına yönelik olarak başlatılan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticelendirilmiş olup proje ile 1 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 2 adet S-400 Sistemi (Bataryası) tedarik edilecektir. Aynı anda hem hava araçlarına hem de balistik füzelere karşı etkin olan S-400 sisteminin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri’nde olacak ve S-400 sistemi herhangi bir dış unsura bağlantısı olmadan bağımsız bir şekilde görev yapabilecektir. Sistemin kullanımı, yönetimi, dost düşman tanıma sistemleri milli imkanlarla gerçekleştirilecektir. İlk teslimatın 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanan proje ile ilgili teknoloji kazanımına yönelik işbirliği ve ortak geliştirme taahhüdü, sözleşmede yer almaktadır. Sözleşmesi imzalanmış, avans ödemesi yapılarak takvimi daha önceden başlamış olan projenin, Rusya Federasyonu tarafından sağlanacak kredi ile karşılanacak bölümüne ilişkin kredi anlaşması da imzalanmıştır. Bununla birlikte, uzun menzilli hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanmasına yönelik çalışmalar, ülke menfaatlerimiz doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir. Bu modeli destekleyecek muhtelif çalışmalar, ilgilenen diğer ülke ve firmalarla da sürdürülmektedir. Açıklamalar dışında basında çıkan haber ve yorumlar gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Sisteme ilişkin teknik hususlar ve ödeme detayları her savunma projesinde olduğu gibi taraflar arasında mutabık kalınan gizlilik prensipleri uyarınca paylaşılmamaktadır” denildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayi MüsteşarlığıTSK
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