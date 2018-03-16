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Savcılık el koydu, hepsine devlet bakıyor

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulma işlemleri yapılan Çiftlik Bank’ın tesislerdeki bine yakın büyükbaş hayvanın bakımları, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor

Savcılık el koydu, hepsine devlet bakıyor

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulma işlemleri yapılan Çiftlik Bank’ın tesislerdeki bine yakın büyükbaş hayvanın bakımları, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor

16 Mart 2018 Cuma 10:22
Savcılık el koydu, hepsine devlet bakıyor
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BURSA'NIN İnegöl ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında el konulan Çiftlik Bank’ın İnegöl tesislerindeki bine yakın büyükbaş hayvanın bakımları İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrolü ve koordinesinde sürüyor. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının el koyma işlemi yaptığı tesislerle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Hukuki süreç tamamlanmadan, yargı kararı olmadan tesislerdeki herhangi bir hayvanın dışarı çıkarılmasının, birisine verilmesinin mümkün olmayacağını belirten yetkililer, tesislerdeki bine yakın büyükbaş hayvanın bakımlarının İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrolü ve koordinesinde yürütüldüğünü söyledi.
Yetkililer, tesislerde alınan güvenlik önlemlerinin de sürdüğünü ifade etti. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olarak para yatıran 20 müştekinin yaptığı suç duyuruları üzerine “nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma” suçlarından soruşturma açmış, ilgili şirketin İnegöl’de bulunan tesislerinde 13 Mart’ta arama ve el koyma işlemleri yapmıştı.  
3’üncü tutuklama 
Öte yandan soruşturma kapsamında dün Sakarya’da gözaltına alınan H.T. tutuklandı. Soruşturmada daha önce şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ile Çiftlik Bank Yönetim  Kurulu Üyesi Cafer Çolak tutuklanmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
İnegölCumhuriyet Başsavcılığı
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