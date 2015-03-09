Savcılarını yakacak belge

09 Mart 2015 Pazartesi 16:16
YURTKUR’UN yanıtını dosyaya sunan müdahil avukat Hüseyin Ersöz dilekçesinde sicil numaraları belli 2 polisle 3 savcının “kamu görevlisinin taşıması gereken objektiflik ve tarafsızlık ilkeleri ile bağdaşmayan davranışta bulunarak görevi kötüye kullanma ve suç uydurmadan” cezalandırılmalarını istedi.
ÇYDD BELGELERİ SAHTE ÇIKTI
ÇYYD davası sanıklarından F. Nur Gerçel’in avukatı Hüseyin Ersöz, 14-18 Kasım 2014 tarihlerinde 252880 ve 290278 Sicil Numaralı iki kolluk personeli ile Ergenekon savcıları Zekeriya Öz, Murat Yönder (Yargıtay üyesi) ve Ercan Şafak hakkındaki soruşturma dosyasına belge sunup şunları söyledi, “Avukat müvekkilim Fatma Nur Gerçel, ÇYDD Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttüğü sırada hukuka aykırı olarak Ergenekon Soruşturmasına dahil edilmiş, iddianamede şahsına ‘ÇYDD’nin terör eylemlerine katılmış öğrencilere burs verdiği’ suçlaması yapılmıştır. Bu asılsız iddia ÇYDD Kadıköy Şubesi’nde CMK’ya aykırı yapılan aramalarda el konulan MAXTOR marka ‘25B6201H10T71Y’ seri numaralı Hard Disk içinde kayıtlı imzasız bazı dijital dokümanlara dayandırılmıştır. Arsenal Consulting Inc Adli Bilişim Şti., Yeminli Bilirkişi Tevfik Koray Peksayar ve Adli Bilirkişi Tuncay Beşikçi’nin yaptığı incelemelerde bu dokümanların Hard Disk son kez kapatıldıktan sonra başka bir bilgisayara bağlanarak yüklendiği tespit edilmiş, suç isnat etmek amacıyla oluşturulduğu anlaşılmıştır.
“TÜRKAN ABLA” BÖLÜMÜ SONRADAN EKLENMİŞ
Hard Diskteki ‘2008 toplantı özeti’ manipülatif dokümanda, ‘Polis içinden gelen bilgilere göre araç yakanlar nedeniyle burslar konusunda daha dikkatli davranmak zorundayız. Türkan abla GEREKİRSE KAYIT SİLİNSİN AMA BURSTA KESİNTİYE GİTMEMELİYİZ görüşünde. Acil durumlarda yalnızca Türkan ablanın belirlediği listedeki polis müdürleriyle görüşülecek’ şeklindeki ifadenin sonradan yüklendiği bilirkişi raporlarıyla tespit edilmiştir. Doküman, suç uydurmak amacıyla Hard Diske yüklenmişse de, ÇYDD’nin binlerce kişilik öğrenci burs listelerinden 252880 ve 290278 sicil numaralı polislerce isimleri tespit edilerek, 10 Ekim 2008 tarihli tutanağa 30 kişinin yasa dışı örgüt faaliyetlerine katıldığı yazılmış, bu tespite savcılar Öz, Yönder ve Şafak tarafından iddianamede yer verilmiştir.
YURTKUR’A NEDEN DAVA AÇILMADI?
İsimleri tutanak ve iddianameye yazılan bu kişilerin ‘burs aldıkları esnada’ bir adli sicil kaydına rastlanmamıştır; yani tutanak ve iddianamedeki değerlendirmeler gerçek dışıdır. ÇYDD öğrencilerin etnik, siyasi ve dini görüşlerine bakmaksızın öğrenim ve maddi durumları ile adli sicil kayıtlarını göz önüne alıp karşılıksız burs dağıtır. Bu isimlerden adli sicil kaydı olmayan bir kısmı ÇYDD’den burs almış, adli sicil kaydı olmayanlara burs verilmiştir. Öte yandan bu isimlerden 4/5 öğrencinin YURTKUR’dan da burs aldıkları anlaşılmıştır. YURTKUR Genel Müdürlüğü’nden ismi belirtilenlere burs, kredi, yurt yardımı alıp almadıkları sorulmuş, 19 Şubat 2015 tarihli yanıtta 26 öğrenciye burs, öğrenim kredisi, katkı kredisi, öğrenci yurdunda kalma şeklinde yardımda bulunduğu belirtilmiştir. Yani tutanak ve iddianamedeki isimlerin sadece ÇYDD değil, devletin resmi makamlarından da yardım aldıkları anlaşılmaktadır. Aksi yorum YURTKUR Genel Müdürü ile ilgili personelin de yargılanmasını gerektirecektir. Savcılar Zekeriya Öz, Murat Yönder ve Ercan Şafak imzalı iddianamedeki ‘ÇYDD’nin terör eylemlerine katılan öğrencilere suç işlediklerini bilerek burs verdikleri’ yönünde gerçekdışı isnat, müvekkilin ve derneğin itibarını yok etmek, kamuoyunda küçük düşürmek ve çalışmalarını engellemek amacını taşımaktadır. Cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılsın.” YURTKUR’un yanıtında öğrencilerden 26’sının burs, öğrenim kredisi, katkı kredisi, öğrenci yurdunda kalma şeklinde yardımda bulunulduğu, bir kısmının bursunun başarısızlık nedeniyle öğrenim kredisine çevrildiği, birinin süresiz, birinin sürekli yurttan uzaklaştırıldığı belirtiliyor.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 15:18