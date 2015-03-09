Savcılarını yakacak belge

YURTKUR’UN yanıtını dosyaya sunan müdahil avukat Hüseyin Ersöz dilekçesinde sicil numaraları belli 2 polisle 3 savcının “kamu görevlisinin taşıması gereken objektiflik ve tarafsızlık ilkeleri ile bağdaşmayan davranışta bulunarak görevi kötüye kullanma ve suç uydurmadan” cezalandırılmalarını istedi.

ÇYDD BELGELERİ SAHTE ÇIKTI

ÇYYD davası sanıklarından F. Nur Gerçel’in avukatı Hüseyin Ersöz, 14-18 Kasım 2014 tarihlerinde 252880 ve 290278 Sicil Numaralı iki kolluk personeli ile Ergenekon savcıları Zekeriya Öz, Murat Yönder (Yargıtay üyesi) ve Ercan Şafak hakkındaki soruşturma dosyasına belge sunup şunları söyledi, “Avukat müvekkilim Fatma Nur Gerçel, ÇYDD Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttüğü sırada hukuka aykırı olarak Ergenekon Soruşturmasına dahil edilmiş, iddianamede şahsına ‘ÇYDD’nin terör eylemlerine katılmış öğrencilere burs verdiği’ suçlaması yapılmıştır. Bu asılsız iddia ÇYDD Kadıköy Şubesi’nde CMK’ya aykırı yapılan aramalarda el konulan MAXTOR marka ‘25B6201H10T71Y’ seri numaralı Hard Disk içinde kayıtlı imzasız bazı dijital dokümanlara dayandırılmıştır. Arsenal Consulting Inc Adli Bilişim Şti., Yeminli Bilirkişi Tevfik Koray Peksayar ve Adli Bilirkişi Tuncay Beşikçi’nin yaptığı incelemelerde bu dokümanların Hard Disk son kez kapatıldıktan sonra başka bir bilgisayara bağlanarak yüklendiği tespit edilmiş, suç isnat etmek amacıyla oluşturulduğu anlaşılmıştır.

“TÜRKAN ABLA” BÖLÜMÜ SONRADAN EKLENMİŞ

Hard Diskteki ‘2008 toplantı özeti’ manipülatif dokümanda, ‘Polis içinden gelen bilgilere göre araç yakanlar nedeniyle burslar konusunda daha dikkatli davranmak zorundayız. Türkan abla GEREKİRSE KAYIT SİLİNSİN AMA BURSTA KESİNTİYE GİTMEMELİYİZ görüşünde. Acil durumlarda yalnızca Türkan ablanın belirlediği listedeki polis müdürleriyle görüşülecek’ şeklindeki ifadenin sonradan yüklendiği bilirkişi raporlarıyla tespit edilmiştir. Doküman, suç uydurmak amacıyla Hard Diske yüklenmişse de, ÇYDD’nin binlerce kişilik öğrenci burs listelerinden 252880 ve 290278 sicil numaralı polislerce isimleri tespit edilerek, 10 Ekim 2008 tarihli tutanağa 30 kişinin yasa dışı örgüt faaliyetlerine katıldığı yazılmış, bu tespite savcılar Öz, Yönder ve Şafak tarafından iddianamede yer verilmiştir.

YURTKUR’A NEDEN DAVA AÇILMADI?