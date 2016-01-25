Savcıdan ''HDP bildirisi'' kararı

25 Ocak 2016 Pazartesi 16:18
ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen takipsizlik kararında, geçtiğimiz Ekim ayında Uzunçayır metrobüs gişeleri önünde bir grubun seçim öncesinde HDP’ye ait bildiri dağıttığı anlatıldı. Polislerin sadece İstanbul Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı üyesi T.K. (26) adlı kadını yakalayabildiği anlatılan kararda, suça konu bildiri hakkında daha önce Ağrı Sulh Ceza Hakimliği’nce el koyma kararı verilmiş olduğu belirtildi.
"DÜŞÜNDÜKLERİNİ ÖZGÜR OLARAK AÇIĞA VURABİLMESİ..."
Dağıtılan el ilanı bildirisinde "...inadına HDP" şeklinde yazılar olduğu ifade edilen takipsizlik kararında HDP’nin Türkiye’deki siyasi partilerden biri olduğu, yasal olarak kurulduğu ve bildiride herhangi bir hakaret kastı içeren bir yazı olmadığı kaydedildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin(AİHS) 10. maddesinde ’Düşünceyi açıklama özgürlüğü’nün tanımlandığı belirtilen takipsizlik kararında, "Bireyin özgürce düşünebilmesi, düşündüklerini özgür olarak açığa vurabilmesi, hiçbir çekince duymadan düşüncelerini paylaşabilmesi, bunun için tüm iletişim araçlarını kullanabilme hakkının bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır" denildi.
"DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR"
AİHS’in yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) kararlarına da yer verilen takipsizlik kararında, düşünceyi açıklama özgürlüğünün siyasi partiler ile onların aktif üyeleri bakımından daha büyük bir önem taşıdığı anlatıldı. Savcılık takipsizlik kararında şüphelinin Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin olarak parti adına faaliyette bulunduğunu belirterek, "Kamu düzenine yönelik eleştiri mahiyetindeki el ilanı broşürü dağıtması şeklinde bu eylemin çok açık bir şekilde Ulusal Mevzuatımız, Anayasamız ve Kanun hükmünde olan Uluslararası mevzuat hükümleriyle de tamamen korunma altına alınmış bulunan düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı anlaşılmıştır" cümleleri kullanıldı. Savcılık, şüpheli T.K. hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 16:20