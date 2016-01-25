Savcıdan ''HDP bildirisi'' kararı

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen takipsizlik kararında, geçtiğimiz Ekim ayında Uzunçayır metrobüs gişeleri önünde bir grubun seçim öncesinde HDP’ye ait bildiri dağıttığı anlatıldı. Polislerin sadece İstanbul Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı üyesi T.K. (26) adlı kadını yakalayabildiği anlatılan kararda, suça konu bildiri hakkında daha önce Ağrı Sulh Ceza Hakimliği’nce el koyma kararı verilmiş olduğu belirtildi.





"DÜŞÜNDÜKLERİNİ ÖZGÜR OLARAK AÇIĞA VURABİLMESİ..."



Dağıtılan el ilanı bildirisinde "...inadına HDP" şeklinde yazılar olduğu ifade edilen takipsizlik kararında HDP’nin Türkiye’deki siyasi partilerden biri olduğu, yasal olarak kurulduğu ve bildiride herhangi bir hakaret kastı içeren bir yazı olmadığı kaydedildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin(AİHS) 10. maddesinde ’Düşünceyi açıklama özgürlüğü’nün tanımlandığı belirtilen takipsizlik kararında, "Bireyin özgürce düşünebilmesi, düşündüklerini özgür olarak açığa vurabilmesi, hiçbir çekince duymadan düşüncelerini paylaşabilmesi, bunun için tüm iletişim araçlarını kullanabilme hakkının bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır" denildi.





"DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR"

