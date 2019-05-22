Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında rekor ceza talebi

DHKP-C'li terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu biri tutuksuz 9'u firari 14 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada, 2 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi...

Binlerce Selim Kiraz kardeşimiz gelir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Selim kardeşimiz şehit olur ama arkasından binlerce Selim Kiraz kardeşimiz gelir. O kararlarını adil verdiği için şehit oldu. Bunlar bizi yolumuzdan yıldırmayacak" açıklaması yaptı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü İstanbul Adalet Sarayı’nda DHKP-C’li teröristler tarafından “Berkin Elvan soruşturmasının ilerletilmediği” iddiasıyla rehin alındı. Adliye binası hızlıca boşaltıldı ve polis tarafından güvenlik tedbirleri alındı. Polise taleplerini ileten DHKP’C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, taleplerinin gerçekleşmemesi halinde savcıyı öldüreceklerini belirtti. “Halk mahkemesi kurulması”, “devrimciler tarafından yargılama yapılması” gibi gerçekleşmesi mümkün olmayan talepler öne süren teröristleri teslim olmaya ikna etmek için dokuz saat boyunca müzakere edildi. Ancak tüm çabalara rağmen teslim olmayan teröristler Mehmet Selim Kiraz’ı şehit etti. Savcıyı şehit eden DHKP-C’li teröristler düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi.