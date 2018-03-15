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Savcı mandalina için dehşet saçan polise acımadı

Bursa’da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada iki pazarcıyı silahla vuran emekli polis memuru Gürkan Erol hakkında, 'adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan ömür boyu, ‘kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak’ suçundan da 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcı mandalina için dehşet saçan polise acımadı

Bursa’da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada iki pazarcıyı silahla vuran emekli polis memuru Gürkan Erol hakkında, 'adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan ömür boyu, ‘kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak’ suçundan da 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

15 Mart 2018 Perşembe 11:27
Savcı mandalina için dehşet saçan polise acımadı
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YILDIRIM ilçesinde ekim ayında emekli polis memuru Gürkan Erol, Gökdere pazaryerinde Ömer Dönmez’e ait tezgâhtan mandalina aldı. Erol, bir süre mandalinaları inceledikten sonra Dönmez'e, iddiaya göre, "Bunları beğenmedim, güzel mal sat" dedi. Dönmez ve aynı tezgâhta satış yapan Nuri Mutlu da "Beğenmediysen pazarda mandalina satan çok arkadaş var, onlardan al” diye karşılık verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gürkan Erol, üzerindeki ruhsatlı tabancasını çekip Ömer Dönmez‘i karnından ve ayağından, Nuri Mutlu’yu ise ayaklarından vurdu.  Bu sırada pazaryerinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Timleri, elinde silahla, "Yanıma yaklaşmayın, ben panik atak hastasıyım, hepinizi vururum” diyen Gürkan Erol’u sakinleştirip gözaltına aldı. Daha sonra Bursa Adliyesi’ne sevk edilen Erol, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İki yaralı ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Emekli polis Gürkan Erol hakkında soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, iddianameyi hazırladı. İddianamede, “Olay günü pazaryerine alışverişe giden Gürkan Erol, tezgâhtan mandalina almak istediğini pazarcı Ömer Dönmez’e söyledi. Bir kilo mandalina tartan Dönmez, mandalinayı Gürkan Erol’a verdi. İstediği yerden kendisine mandalina verilmediğini iddia eden Erol ile Dönmez arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle pazarcı Ömer Dönmez’e üç el ateş eden Erol, diğer pazarcı Nuri Mutlu’nun elinde tahta ile kendisine doğru geldiğini fark edince ona da silahla iki el ateş etti” ifadesi yer aldı.

Savcı, Gürkan Erol’un pazarcı Ömer Dönmez'e karşı ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan ömür boyu, Nuri Mutlu’ya karşı ise ‘kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak’ suçundan 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Gürkan Erol, önümüzdeki günlerde Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim önüne çıkacak.

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BursaMadalinaGürkan ErolPazarcıYILDIRIM IlçesindeÖMER DÖNMEZ
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