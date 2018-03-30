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Savcı Kiraz'ı şehit eden silahı veren avukat tutuklandı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlere saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği öne sürülen avukat tutuklandı

Savcı Kiraz'ı şehit eden silahı veren avukat tutuklandı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlere saldırıda kullandıkları silahı temin ettiği öne sürülen avukat tutuklandı

30 Mart 2018 Cuma 15:50
Savcı Kiraz'ı şehit eden silahı veren avukat tutuklandı
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İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde kullanılan silahı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

KUMAR OYNATTIĞI İDDİA EDİLİYORDU

Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın 31 Mart 2015'te DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, olayda kullanılan tabancayı temin ettiği ve terör örgütünün kuryesi Mustafa Koçak aracılığıyla Yayla'ya ulaştırdığı iddiasıyla avukat Murat C. hakkında arama kararı çıkarılmıştı.

Adresi tespit edilen şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mart'ta Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Şüphelinin, benzer eylemlerde lojistik ihtiyaç için kullanıldığı, terör iltisak kaydı bulunmadığı, avukatlık kaydı olup bu mesleği icra etmediği ve işlettiği kahvehanede kumar oynattığı iddia edildi.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit edilmesinin 3. yıldönümünde Savcı Mehmet Selim Kiraz için Çağlayan Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için düzenlenen iki ayrı anma törenine katıldı.

Heyet ardından Kiraz'ı kabri başında da andı.

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Anahtar Kelimeler:
DHKP-CMehmet Selim Kiraz
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