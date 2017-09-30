Savcı gerçek Behzat Ç. çıktı, senaryoya kanmadı

22 Eylül’de İzmir-Aydın Otoyolu’nda meydana gelen, baba ile 16 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatan Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı, ilk etapta tutuklanan Kenan Doğru’nun aracın sürücüsü olup olmadığına yönelik olarak derinleştirdi. Kaza tespit tutanağı, görgü tanıkları, otoyol gişe ile telefon kayıtları ve tarafların ifadelerini değerlendiren savcılık, Emrah Serbes’in olayın şüphelisi olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Savcılık, kazada hayatını kaybeden baba ile kızın ailesinin avukatı Burcu Ece Güler’in de talebi doğrultusunda olay yerindeki tüm delillerin tekrar incelenmesine karar verdi.



112’yi çağırdım yalanı



Yapılan incelemede, kaza sonrası sürücü olduğunu belirten ve tutuklanan Kenan Doğru ve Emrah Serbes adına kayıtlı telefonlardan 112 Acil Sağlık ekibine çağrı yapılmadığı tespit edilirken, iç kanama riski bulunan bu kişilerin herhangi bir sağlık kuruluşunda tedaviyi kabul etmemeleri şüpheli bulundu.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Eylül’de gönderilen yazıda, İzmir Adli Tıp Kurumundan tutuklu sanık Kenan Doğru’nun vücudu üzerinde emniyet kemerinin bıraktığı izlerin tespit edilmesi ve iki hava yastığından alınan kan ve doku örneklerinin karşılaştırılması istenildi.

Savcılık ayrıca, Doğru’nun kan, idrar ve saç örneklerinin tespitini, uyuşturucu kullanıp kullanmadığına yönelik incelemenin de yapılmasını talep etti. Olay yeri kaza raporunda da aracın takip mesafesini korumadığı ve kusurlu olduğu bilgisi yer aldı.

Kenan Doğru’nun olay yerindeki kontrolde alkollü çıkmadığı, ancak ailenin avukatı Güler’in kan örneği alınmadığı gerekçesiyle itirazda bulunduğu öğrenildi. Emrah Serbes’in itirafı ve tutuklanmasının ardından otomobilde yolcu olduğu belirlenen Kenan Doğru, Buca Cezaevinden tahliye edildi. İfadesi sonrası tutuklanan Serbes’in “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmakla” suçlandığı belirtildi.



Özrü kabul etmediler şovdan rahatsız oldular



Emrah Serbes’in itirafı sonrası dilediği özrün aile tarafından kabul edilmediğini dile getiren Güler, Serbes’in ‘elindeki sosyal medya ve takipçi kitlesini kullanarak yaptığı bu itirafın aile tarafından rahatsız edici bulunduğunu’ belirtti.Kenan Doğru ve araçtan alınan kan ve doku örneklerinin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini ve sonucun beklendiğine işaret eden Güler, şöyle konuştu: “Doğrudan gelip savcılığa teslim olmaması ve bunu sosyal medya aracılığıyla yapması müvekkillerimin acısını daha da artırmıştır. Biz tüm delillerin toplanmasını talep etmiştik. Cezaevinde tutuklu bulunan Kenan Doğru’nun kemer izinin tespiti için adli tıptan randevu alınmıştı. Bunun üzerine hızlı şekilde bu itirafname çıktı. O yüzden zaten bu itirafın inandırıcı olmadığını biz çok rahat söylüyoruz. İstediğimiz delillerle köşeye sıkışmışlardı, bunun üzerine Emrah basında yer alan senaryo gibi itirafnamesini yaptı. Buna tabii aile inanmıyor ve samimi bulmuyor.” Tedavisi devam eden Nilgün Özçelik’in hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.



İtirafından bir kısmı doğru değil



Tutuklanan Emrah Serbes’in aslında savcının nefesini ensesinde hissettiği için sosyal medyada itirafta bulunduğu öne sürülüyor. Serbes’in telefon kayıtlarında asılnda 112 acil servisi hiç aramadığı da ortaya çıktı.