Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018
30 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Eylül 2017 Yeni Alanya...
30 Eylül 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
30 Eylül Günlük Burç Yorumu
Seks gemisi ilk kez yola çıktı
Seks gemisi yola çıktı
banner468

Savcı gerçek Behzat Ç. çıktı, senaryoya kanmadı

Baba-kızın ölümü ve annenin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kaza için önceki gün sosyal medyadan ‘itiraf ediyorum direksiyondaki bendim’ diyen Behzat Ç.’nin yazarı Emrah Serbes için savcının iki gün önce ‘emniyet kemeri izleri, hava yastığındaki kan örneklerini inceleyin bakalım direksiyonda kim varmış’ talimatı verdiği ortaya çıktı

Savcı gerçek Behzat Ç. çıktı, senaryoya kanmadı

Baba-kızın ölümü ve annenin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kaza için önceki gün sosyal medyadan ‘itiraf ediyorum direksiyondaki bendim’ diyen Behzat Ç.’nin yazarı Emrah Serbes için savcının iki gün önce ‘emniyet kemeri izleri, hava yastığındaki kan örneklerini inceleyin bakalım direksiyonda kim varmış’ talimatı verdiği ortaya çıktı

30 Eylül 2017 Cumartesi 08:52
Savcı gerçek Behzat Ç. çıktı, senaryoya kanmadı
banner404

22 Eylül’de İzmir-Aydın Otoyolu’nda meydana gelen, baba ile 16 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatan Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı, ilk etapta tutuklanan Kenan Doğru’nun aracın sürücüsü olup olmadığına yönelik olarak derinleştirdi. Kaza tespit tutanağı, görgü tanıkları, otoyol gişe ile telefon kayıtları ve tarafların ifadelerini değerlendiren savcılık, Emrah Serbes’in olayın şüphelisi olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Savcılık, kazada hayatını kaybeden baba ile kızın ailesinin avukatı Burcu Ece Güler’in de talebi doğrultusunda olay yerindeki tüm delillerin tekrar incelenmesine karar verdi.
 
112’yi çağırdım yalanı
 
Yapılan incelemede, kaza sonrası sürücü olduğunu belirten ve tutuklanan Kenan Doğru ve Emrah Serbes adına kayıtlı telefonlardan 112 Acil Sağlık ekibine çağrı yapılmadığı tespit edilirken, iç kanama riski bulunan bu kişilerin herhangi bir sağlık kuruluşunda tedaviyi kabul etmemeleri şüpheli bulundu.
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Eylül’de gönderilen yazıda, İzmir Adli Tıp Kurumundan tutuklu sanık Kenan Doğru’nun vücudu üzerinde emniyet kemerinin bıraktığı izlerin tespit edilmesi ve iki hava yastığından alınan kan ve doku örneklerinin karşılaştırılması istenildi.
Savcılık ayrıca, Doğru’nun kan, idrar ve saç örneklerinin tespitini, uyuşturucu kullanıp kullanmadığına yönelik incelemenin de yapılmasını talep etti. Olay yeri kaza raporunda da aracın takip mesafesini korumadığı ve kusurlu olduğu bilgisi yer aldı.
Kenan Doğru’nun olay yerindeki kontrolde alkollü çıkmadığı, ancak ailenin avukatı Güler’in kan örneği alınmadığı gerekçesiyle itirazda bulunduğu öğrenildi. Emrah Serbes’in itirafı ve tutuklanmasının ardından otomobilde yolcu olduğu belirlenen Kenan Doğru, Buca Cezaevinden tahliye edildi. İfadesi sonrası tutuklanan Serbes’in “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmakla” suçlandığı belirtildi.
 
Özrü kabul etmediler şovdan rahatsız oldular
 
Emrah Serbes’in itirafı sonrası dilediği özrün aile tarafından kabul edilmediğini dile getiren Güler, Serbes’in ‘elindeki sosyal medya ve takipçi kitlesini kullanarak yaptığı bu itirafın aile tarafından rahatsız edici bulunduğunu’ belirtti.Kenan Doğru ve araçtan alınan kan ve doku örneklerinin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini ve sonucun beklendiğine işaret eden Güler, şöyle konuştu: “Doğrudan gelip savcılığa teslim olmaması ve bunu sosyal medya aracılığıyla yapması müvekkillerimin acısını daha da artırmıştır. Biz tüm delillerin toplanmasını talep etmiştik. Cezaevinde tutuklu bulunan Kenan Doğru’nun kemer izinin tespiti için adli tıptan randevu alınmıştı. Bunun üzerine hızlı şekilde bu itirafname çıktı. O yüzden zaten bu itirafın inandırıcı olmadığını biz çok rahat söylüyoruz. İstediğimiz delillerle köşeye sıkışmışlardı, bunun üzerine Emrah basında yer alan senaryo gibi itirafnamesini yaptı. Buna tabii aile inanmıyor ve samimi bulmuyor.” Tedavisi devam eden Nilgün Özçelik’in hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.
 
İtirafından bir kısmı doğru değil
 
Tutuklanan Emrah Serbes’in aslında savcının nefesini ensesinde hissettiği için sosyal medyada itirafta bulunduğu öne sürülüyor. Serbes’in telefon kayıtlarında asılnda 112 acil servisi hiç aramadığı da ortaya çıktı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İzmirAydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 30 Eylül 2017
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 30 Eylül 2017
İsrailli ajandan şok çıkışı: Barzani'yi biz eğittik
İsrailli ajandan şok çıkışı: Barzani'yi biz eğittik
8’de klasik sınav ve 4 yıllık başarı puanı
8’de klasik sınav ve 4 yıllık başarı puanı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim