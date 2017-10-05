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Savcı Atalay Filiz'e ağırlaştırılmış müebbet istedi!

Savcı, Atalay Filiz davasında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Savcı Atalay Filiz'e ağırlaştırılmış müebbet istedi!

Savcı, Atalay Filiz davasında ağırlaştırılmış müebbet istendi

05 Ekim 2017 Perşembe 17:08
Savcı Atalay Filiz'e ağırlaştırılmış müebbet istedi!
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SERİ cinayet zanlısı Atalay Filiz'in, tarih öğretmeni  Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını sunan  Cumhuriyet Savcısı, sanık Filiz'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, "nitelikli hırsızlık"  suçundan da beraatine karar verilmesini istedi. 
 
Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza  İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Filiz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada,  Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu.
 
Mahkeme Başkanı, Filiz'in avukatı Merve Uçanok'un müvekkilinin kaldığı  cezaevinde yaşadığı duruma ilişkin dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi.
 
Söz alan Uçanok, Filiz'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına  ilişkin rapor alınmasını talep ederek, "Müvekkilim ceza infaz kurumunda kaldığı  koğuşta dışkılarını biriktiriyor. Bu normalin dışında tavrı nedeniyle cezaevi  idaresi tarafından muayenesi yapılması için ceza infaz kurumundaki psikiyatri  servisine sevk edilmiştir. Buradan da gerekli tetkik sonuçları getirtilerek bu  doğrultuda karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.
 
Mahkeme Başkanı, dosyada bulunan mevcut Adli Tıp Kurumu raporu ve  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporlar yeterli  görüldüğünden, sanığın cezai ehliyeti yönünden yeniden bir araştırma yapılmasının  davanın uzatılmasına yol açacağı gerekçesiyle bu konudaki taleplerin reddine  karar verdi.
 
Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, Filiz'in  "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına  çarptırılmasını, "nitelikli hırsızlık" suçundan da beraatine karar verilmesini  talep etti.
 
Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla devam  ediyor.

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Fatma KayıkciNitelikli HırsızlıkAğırlaştırılmış MüebbetMerve Uçanok
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