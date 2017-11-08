Savaş gemisi boğazdan geçti

RUS Donanması'na ait 127 borda numaralı 'Minsk' isimli savaş gemisi , saat 16.30'da İstanbul Boğazı'ndan giriş yaptı. Geminin geçişine Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin ön ve arka kısmından silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Geminin güvertesinde ise askerlerin boğazın kıyısını izleyip fotoğraf çekti. Güvenlik önlemleri altında boğazı geçen gemi yaklaşık 1,5 saatte Marmara Denizine açıldı.

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