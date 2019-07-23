Satılık haber yapan haber siteleri yayınlandı, ortalık karıştı!

TÜRKİYE Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) yayın organı Journo'da yayınlanan bir haber gündeme oturdu. Journo'da yer alan ve "Satılık haber: 50 liradan başlayan fiyatlarla isterseniz röportajınızı da yayımlatırız" başlığını taşıyan haberde Türkiye'de para karşılığı haber yayınlatan sitelerin listesine yer verildi. "Bir dizi halkla ilişkiler ve danışmanlık şirketi, müşterilerinin istediği içeriklerin büyük haber siteleri ve hatta haber ajansları tarafından yayımlanmasını vadediyor" sunuşuyla verilen haberde "Bu şirketlerden birinin tarifesinde en yüksek ücret 4.500 TL’lik fiyatıyla DHA’da. Aynı listede 4.200 TL ile Mynet en pahalı dijital kökenli haber sitesi iken Star ve Akşam ise 2.400 TL ile ajansın içerik yayımlatmayı vadettiği en pahalı gazeteler olarak görünüyor" denildi.

Journo'nun haberinde "Telefonla ulaştığımız bir şirket yetkilisi, 'Röportaj da yayımlatabiliriz. Hem soruları, hem cevapları siz yazarsanız. Onlar da sanki sizinle röportaj yapılmış gibi yayımlarlar' dedi" ifadelerine yer verildi. Journo'nun haberde 'ahlaksız teklif' olarak değerlendirilebilecek teklifi yapan ajansın adını vermemesi de dikkat çekti.

T24'ten ilk yanıt

T24'ten söz konusu haber nedeniyle Journo'ya tepki geldi.

T24'te yer alan açıklamada, "İddiayı yayımlamadan önce T24'ten görüş/açıklama almayan Journo'nun, gizlediği halkla ilişkiler şirketinin adını açıklaması, yasal yollara başvuru için de önem taşıyor. Reklam metinlerinin yayımlandığı T24'ün 'Advertorial' sayfası ve onun dışındaki banner/reklam alanları şeffaf ve okurları yanıltmayacak şekilde bellidir. Para karşılığı 'haber/söyleşi/röportaj' yayımlamak, para karşılığı 'yayından içerik kaldırmak' gazetecilik adına utanç vericidir, kabul edilemez" denildi. T24, Journo'dan, söz konusu halkla ilişkiler şirketinin adını açıklamasını beklediğini de belirtti.