SAT'çılara ve imamlarına ağırlaştırılmış müebbet talebi

İSTANBUL 23.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede şüphelilerin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ettikleri" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.