Sarp Sınır Kapısı'nda valizden çocuk çıktı

OLAY, bugün öğlen saatlerinde Sarp Sınır Kapısında meydana geldi. Gümrük Muhafaza memurları, Gürcistan uyruklu ismi açıklanmayan bir kişinin hareketlerinden şüphelenip, valizi açmasını istedi. Ancak, bu kişi, valizi açmakta direndi. Bunun üzerine iki görevli, Gürcistan uyruklu kişiyi tutarken, bir görevli de valizi açtı. Valizden 14 yaşındaki bir çocuk çıktı. İsminin S.K. olduğu belirlenen çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi. Çocuğun Gürcistanda olduğu sanılan anne ve babasını görmek için sınırı geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındı.