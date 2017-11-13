Şarj cihazını kumar makinesine dönüştürmüşler!

AYDIN'DA düzenlenen kumar operasyonunda, kumar makinesine dönüştürülmüş cep telefonu şarj cihazı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Umurlu Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
M.A'ya ait kahvehanedeki cep telefonu şarj cihazından şüphelenen polis, yaptığı incelemede cihazın kurulan düzenek sayesinde kumar makinesi olarak da kullanıldığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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