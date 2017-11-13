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Şarj cihazını kumar makinesine dönüştürmüşler!

Bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, kumar makinesine dönüştürülmüş cep telefonu şarj cihazı ele geçirildi

Şarj cihazını kumar makinesine dönüştürmüşler!

Bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, kumar makinesine dönüştürülmüş cep telefonu şarj cihazı ele geçirildi

13 Kasım 2017 Pazartesi 19:46
Şarj cihazını kumar makinesine dönüştürmüşler!
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AYDIN'DA düzenlenen kumar operasyonunda, kumar makinesine  dönüştürülmüş cep telefonu şarj cihazı ele geçirildi. 
 
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri,  Umurlu Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon  düzenledi.
M.A'ya ait kahvehanedeki cep telefonu şarj cihazından şüphelenen  polis, yaptığı incelemede cihazın kurulan düzenek sayesinde kumar makinesi olarak  da kullanıldığını tespit etti.
 
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede ifadesinin ardından  tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
 

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Anahtar Kelimeler:
şarj CihazıKumar Makinesi
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