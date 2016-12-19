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Sarısülük davası sonuçlandı

Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi; mahkeme, cezayı adli para cezasına çevirdi

Sarısülük davası sonuçlandı

Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi; mahkeme, cezayı adli para cezasına çevirdi

19 Aralık 2016 Pazartesi 11:26
Sarısülük davası sonuçlandı
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GEZİ  Parkı odaklı olaylar sırasında Ethem Sarısülük'ün  ölümüne ilişkin yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis  cezası verildi.  
Aksaray Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki yakınları ve taraf  avukatları katıldı. 
Tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz, duruşmaya Ses ve  Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 
Mahkeme başkanı,  heyet tarafından delillerin ayrıntılı olarak  incelendiğini, tarafların dinlenildiğini, araştırılacak başka bir husus kalmadığı  için davayı karara bağlayacaklarını söyledi. 
Her iki tarafın birer avukatına söz verilmesinin ardından son sözü  sorulan sanık Şahbaz, "İstediğim, konunun özüne bakılması, adaletli karar  çıkması. En ufak kasıtla hareket etmedim. Eylemci grubun yoğun saldırıları kayda  geçmiştir. Havaya ateş ettim. Yoğun şekilde taşlara maruz kaldım. Ağaç kütüğü,  beton kolonu değilim. O kadar taş atıldı. Bir olumsuzluk yaşanmaması için silahı  havaya tuttum. Bu kaza yaşanmışsa eylemcilerin beni taşlamasından olmuştur."  dedi. 
Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis memuru Ahmet  Şahbaz'a, "Meşru müdafaada kastı aşarak ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 4 ay 20  gün hapis cezası verdi. Hapis cezası, 10 bin 100 lira adli para cezasına  çevrildi. 
Karar sonrası müşteki avukatı ve yakınları, "Para cezası mı  veriyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. 
Davanın geçmişi 
Davayı gören Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Ethem Sarısülük'ün ölümüne  ilişkin sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a, "Haksız tahrik altında adam öldürmek"  ve "Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak" suçundan 7 yıl 9 ay 10  gün hapis cezası vermişti. 
Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararı  usulden bozmuştu. Daire, bazı tanıkların yargılama aşamasında dinlenmemesini,  olayla ilgili temin edilen tüm görüntülerin mahkeme huzurunda izlenmesi  gerekirken nerede izlendiği ve içeriği tutanaklardan anlaşılamayan görüntülerin  hükme esas alınmasını bozma gerekçesi saymıştı. 
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının başvurusu doğrultusunda  nakil talebini kabul etmiş ve davanın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi  kararlaştırılmıştı.
 
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Sarısülük DavasıGezi ParkıEthem SarısülükAksaray Ağır Ceza MahkemesiSEGBİSAhmet Şahbaz
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