Sarıgül'ün 31 Mart sonrası ilk paylaşımı bakın ne oldu

CUMHURİYET Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül Twitter'daki sessizliğini bozdu. Sarıgül, seçimin üstünden 14 geçtikten sonra yaptığı ilk paylaşımda Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'yu andı. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden istediğini alamayan Sarıgül, seçim sonrası sessizliğe bürünmüştü. Sarıgül, seçimden 14 gün sonra ilk tweetini atarak şu ifadeleri kullandı:

CAN BARTU'YU ANDI

"Türk milli takımında hem futbolcu hem de basketbolcu olarak forma giyen tek oyuncu, 'Sinyor' lakaplı Can Bartu'nun mekanı cennet olsun. Başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor dünyasının başı sağ olsun."