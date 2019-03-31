Sarıgül efsanesi bitti! İşte Şişli'de aldığı oy oranı

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, şu ana kadar açılan sandıklara göre beklediği sonucu alamadı.

CHP'Lİ ADAY YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

İstanbul'da seçim sonucu en çok merak edilen ilçelerinden biri de Şişli. CHP'nin İstanbul Şişli'den aday göstermediği Mustafa Sarıgül partisinden istifa edip DSP'ye geçmiş ve Şişli'den aday olmuştu. Şişli'den gelen ilk sonuçlara göre Sarıgül beklediği sonucu alamadı. İlk verilere göre CHP'nin adayı Muammer Keskin seçim yarışını önde götürüyor.

SANDIKLARIN YÜZDE 71,74'Ü AÇILDI

Açılan sandıklardan gelen sonuçlara göre CHP'nin adayı Muammer Keskin yüzde 48,46, DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül yüzde 29,13 oy almış gözüküyor. Açılan sandık oranı ise yüzde 71,74.