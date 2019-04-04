Sarı: 2020'nin sonunda erken seçim bekliyorum

MURAT Sarı, 'cumhur ittifakı' bileşenlerinden MHP'nin tek başına seçime girdiği bölgelerde ittifakın diğer bileşeni AK Parti'ye karşı zaferle ayrıldığına dikkat çekti. Konsensus başkanı Sarı, AK Parti'nin MHP'nin söylemlerini benimsemesi sonucu AK Parti seçmenlerinin MHP'ye yöneldiğini belirterek "Aslı dururken kimse kopyasına oy vermez" dedi. Bir seçim bölgesi hariç, AK Parti'yle yarıştığı her yerde MHP'nin kazandığını aktaran Sarı ayrıca AK Parti'nin daha önce yönettiği kimi belediyelerin de dikkat çekici bir biçimde MHP'ye geçtiğine söyledi.

"CHP, İYİ Parti'ye çok taviz verdi"

İYİ Parti'nin seçim sonuçlarını da değerlendiren Konsensus başkanı, CHP'nin pek çok belediyeyi İYİ Parti'ye bırakmasına rağmen, İYİ Parti'nin beklenen başarıya ulaşamadığının altını çizdi. Sarı, "O kadar çok taviz verilmesine rağmen İYİ Parti birkaç tane ilçe dışında hiçbir yerde kazanamadı" derken İYİ Parti'nin seçimi kazanmaktan çok kazandırdığını savundu. Sarı şöyle konuştu: "İYİ Parti geçen genel seçimlerde yüzde 10'lara yaklaşarak çok önemli bir iş yaptı fakat bunun devamını bu yerel seçimlerde getirdiğini söyleyemeyiz. İYİ Parti bu seçimlerde yüzde 7.4 oranında bir oy aldı. Ancak İYİ Parti'nin 7.4'lük oy oranını değerlendirirken CHP'nin bazı yerlerde seçime girmediği unutulmamalı. Bir takım yerleri CHP kendi oy oranının çok ötesinde İYİ Parti'ye bıraktı ve İYİ Parti hepsini kaybetti!" Konsensus başkanı ayrıca İYİ Parti'nin politik yelpazade 'sağda' bulunduğunu belirterek, daha fazla seçmene ulaşmak için partinin 'merkez sağ'a kayması gerektiğini söyledi. SarıİYİ Parti'nin merkez sağda bulunduğu iddialarına yönelik de "Eğer sizin bir vekiliniz HDP'ye yanaşıyorsunuz diye istifa ediyorsa, (İYİ Parti) merkez sağda değildir" diye konuştu.

Sarı: 2020'nin sonu veya 2021'in başında seçim bekliyorum

Murat Sarı, Türkiye'deki siyasal denklemin sürdürülemeyeceğini savunarak 2020 sonunda erken seçim beklediğini söyledi. AK Parti'nin mecliste çoğunluğunun kalmadığını, MHP vasıtasıyla 'işlerin sürdüğünü' söyleyen Sarı, "Dört buçuk sene var diyorlar ama bu şekilde bu gitmez! 2020'nin sonu veya 2021'in başında ben bir seçim bekliyorum" diye konuştu. Sarı söz konusu süre içinde ekonominin toparlanmasıyla erken seçim talebinin AK Parti kanadından gelmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu bildirerek,"Eğer AK Parti bugün iktidarı tek başına ele alacağını bilse seçimi bugün yapar" dedi.