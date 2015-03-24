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Saray'da 'kadına şiddet' buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddet konusunun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Sofrası’nda; akademisyenler, kamudan isimler, STK başkanları ve gazetecilerle bir araya geldi

Saray'da 'kadına şiddet' buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddet konusunun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Sofrası’nda; akademisyenler, kamudan isimler, STK başkanları ve gazetecilerle bir araya geldi

24 Mart 2015 Salı 15:26
Saray'da 'kadına şiddet' buluşması
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Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen yemeğe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı İlknur İnceöz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’ndan Alev Dedegil, KADEM Başkanı Sare Aydın, İstanbul Kadın Platformu’ndan Şengül Yiğit, Başkent Kadın Platformu Derneği Başkan Vekili Berrin Sönmez, Anka Kadın Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Suna Başak, Gazeteci Balçiçek İlter, Avukat Fatma Benli, Gazeteci Göksel Göksu, SETA İstanbul Toplum ve Kültür Direktörü Medaim Yanık, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Prof. Feride Acar, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü’nden Prof. İlknur Kaptanoğlu, Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk, Ankara Aile Mahkemesi Hakimi Zeynep Öksüzoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Sedide Akbulut, Hazar Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu ve Uçan Süpürge Derneği Başkanı Halime Güner katıldı.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 14:27
Anahtar Kelimeler:
saray da kadına şiddet buluşması
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