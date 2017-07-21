Şarampole yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu!

MARDİN'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitiridi, 1 kişi ağır yaralandı.

OTOMOBİL DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Hüsamettin Çelik yönetimindeki 21 SV 288 plakalı otomobil, bugün saat 08.00 sıralarında Mardin-Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole düştü.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN 1 KİŞİ YARALANDI

Ters dönen otomobildeki Süleyman Kaya, eşi Cemile ve annesi Rahime Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan sürücü Hüsamettin Çelik ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

CENAZELER OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından büyük hasar gören otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.