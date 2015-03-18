Sapık kadın doktoruna 3.5 yıl hapis

Karlsruhe’deki Federal Yüksek Mahkeme, temyiz duruşmasında Frankenthal Mahkemesi’nin sapık jinekologla ilgili kararını onayladı. Ayrıca doktorun dört yıl boyunca meslekten men edilmesine karar verildi. Özür dileyen doktorun avukatı iki yıl ertelemeli hapis cezası talep etmişti.

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