Sapık kadın doktoruna 3.5 yıl hapis

18 Mart 2015 Çarşamba 11:29
Karlsruhe’deki Federal Yüksek Mahkeme, temyiz duruşmasında Frankenthal Mahkemesi’nin sapık jinekologla ilgili kararını onayladı. Ayrıca doktorun dört yıl boyunca meslekten men edilmesine karar verildi. Özür dileyen doktorun avukatı iki yıl ertelemeli hapis cezası talep etmişti.
266 davacı ve 1467 suç
Berliner Morgenpost gazetesinin haberinde, 266 kurbanın davacı olduğu olayda evinde hastalarını değişik durumlarda gösteren 35 bin fotoğraf bulunan jinekolog, 1467 olayla suçlu bulundu. İki sekreterinin tesadüfen fark edip, suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıkan skandalda, doktorun binin üzerinde hastasının soyunma kabinlerinde ve yarı çıplak iken muayene koltuğunda gizlice çektiği fotoğraf ve video çekimleri yaptığı dosyada yer aldı.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 10:31