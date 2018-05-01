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Şantiyenin ortasında kaldı!

Kağıthane'de müteahhit ile anlaşamayan yaşlı kadının evi şantiyenin ortasında kaldı. Evine ahşap merdivenle çıkan Meryem Köksal’ın elektriği ve suyu da kesildi.

Şantiyenin ortasında kaldı!

Kağıthane'de müteahhit ile anlaşamayan yaşlı kadının evi şantiyenin ortasında kaldı. Evine ahşap merdivenle çıkan Meryem Köksal’ın elektriği ve suyu da kesildi.

01 Mayıs 2018 Salı 08:18
Şantiyenin ortasında kaldı!
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KAĞITHANE'de müteahhit firmayla anlaşamayan yaşlı kadın, şantiyenin ortasında kalan evine 5 metrelik merdivenden çıkarak girebiliyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Talatpaşa'da'daki bina sahiplerinin çoğu müteahhit firmayla anlaşma sağladı ve evleri yıkıldı. Ancak bazı ev sahipleri ise firma ile henüz anlaşamadı. Onlardan biri de, 6 katlı binanın giriş katında oturan Meryem Köksal (63).

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Köksal'ın binasının çevresindeki tüm evler proje kapsamında yıkıldı ancak anlaşma sağlanamadığı için yaşlı kadının binası yıkılamadı. Durum böyle olunca ortaya ilginç görüntü çıktı. Şantiyenin ortasında kalan evlerine gitmek için aile bireyleri 5 metrelik ağaç merdiven kullanıyor. Olay, kentsel dönüşümün yaşandığı Fikirtepe'deki manzarayı hatırlatırken mahalle sakinleri de, arsanın ortasında kalan bina yüzünden projenin aksadığını söyledi.

"EVİME ÇIKAMIYORUM"

Meryem Köksal, oğlu ve kızının liseye gittiğini söyleyerek, evinde elektrik, doğalgaz ve suyun kesildiğini belirtti. Belediyeye defalarca başvurduğunu ve bir sonuç alamadığını kaydeden Köksal, son çare olarak savcılığa başvurduğunu kaydetti. Çaresiz kalan Köksal "Çok zor durumdayım. Evimi temizleyemiyorum. Yüzde altmış bir engelim bulunuyor. Yürüyemiyorum. Evime çıkamıyorum. Bir çözüm bulunsun" dedi.

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KağıthaneŞantiyenin OrtasındaMüteahhit Ile Anlaşamayan Yaşlı Kadının Evi
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