Şanlıurfa Valiliği: Sınır hattında röportaj yapan ve görüntü alanlar hakkında işlem başlatılacak
Şanlıurfa Valiliği, dün 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen Suriye sınırındaki hatta 'güvenlik ve kamu düzeni' gerekçesiyle röportaj yapılmasını ve görüntü alınmasını yasakladı.
ŞANLIURFA Valiliği, bazı basın temsilcilerinin Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde görüntü aldığı veya yayın kaydı yaptığının tespit edildiğini belirterek, bu tür girişimlerin engelleneceğini ve işlem başlatılacağını duyurdu.Bianet'in aktardığına göre valilik, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu yasağın güvenlik ve kamu düzeni açısından gerekli olduğunu savundu.Urfa'da dün (9 Ekim) Suriye sınırındaki hat, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş, söz konusu sınır bölgelerine giriş çıkış yasaklanmıştı.
'HAREKATIN SELAMETİ İÇİN'
Valilik, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin uluslararası hak ve yükümlülüklerinden doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Fırat’ın doğusunda milli güvenliğimiz için tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 09 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımızın emriyle ‘Barış Pınarı Harekâtı’ başlatılmıştır.
Harekâtın ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılabilmesi için ilk günden itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Valiliğimizin bilgilendirilmesiyle basın temsilcileri Şanlıurfa’ya gelerek görev yapmaya başlamışlardır.
Harekât kapsamında sınır bölgelerinde gerçekleştirilen birlik sevkiyatlarının güvenliği, askeri araç hareketlerinin Milli güvenlik ve Harekâtın stratejisi açısından gizlilik içerdiği herkesçe bilinen açık bir husustur.
Bu çerçevede İlimiz sınır bölgesi Valiliğimizin 08.10.2019 tarihli kararı ile Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilerek, buralara araç ve insan girişi yanında, basın mensuplarının görüntü alması, röportaj ve yayın yapması yasaklanmış ve bu husus kamuoyu ile de paylaşılmıştır.
Hal böyle iken, kamu ve özel yayın kuruluşuna mensup bazı basın temsilcilerinin Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlere girdiği, görüntü aldığı veya yayın kaydı yaptığı güvenlik birimlerince tespit edilmiştir. Bundan böyle idare tarafından belirlenen kurallara aykırılık teşkil eden bu tür girişimlerin engelleneceği ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari süreçlerin tereddütsüz bir şekilde işletileceği bilinmelidir.Bu bağlamda Barış Pınarı Harekâtı’nın selameti, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğü ile Devlet sırlarının korunması açısından; askeri mevzilerin, nöbet kulübelerinin, kışla giriş-çıkışlarının vb. alanların görüntülenmemesi, hazırlanan haberlerde ve bu haberlerle ilgili görüntü kayıtları konusunda sınır ilçelerimizde haber amaçlı bulunan değerli basın mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın bu hususlarda gerekli hassasiyeti göstermeleri, Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan edilen alanlara girmemeleri ve Valilikçe belirlenen alanlar dışında yayın yapmamaları büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna ve basınımıza saygıyla duyurulur.”
VAN VE KOCAELİ'DE EYLEM YASAĞI
Öte yandan Kocaeli ve Van illerinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma ve benzeri tüm eylemlerin yasaklandığı duyuruldu. Söz konusu yasağın süresi her iki il için de 15 gün olarak açıklandı.
Valiliklerden yapılan açıklamalarda şunlar kaydedildi:
- Kocaeli Valiliği: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’na yönelik protesto amaçlı sivil toplum kuruluşları, şahıs, gruplar tarafından eylem/etkinliklerin düzenlenebileceği ve bu sebeple karşıt grupların karşı karşıya gelmesi neticesinde müessif olayların yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin bozulacağına yönelik ciddi duyumların alınması sebebiyle, sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetler ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Kocaeli il sınırları içerisinde 10/10/2019 günü saat 00.01’den 24/10/2019 günü saat 00.00’a kadar (15) gün süre ile Valilik Makamı’nın 09/10/2019 tarih ve 2227 sayılı Olur Emri ile yasaklanmıştır."
- Van Valiliği: “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 11/10/2019 tarihinden geçerli 25/10/2019 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır.”
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