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Sandıktan Gökçek’in halefliğine 3 aday çıktı

Melih Gökçek’in istifa etmesiyle boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

Sandıktan Gökçek’in halefliğine 3 aday çıktı

Melih Gökçek’in istifa etmesiyle boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

05 Kasım 2017 Pazar 07:57
Sandıktan Gökçek’in halefliğine 3 aday çıktı
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GENEL Merkez’e kurulan 7 sandıkta yapılan oylamaya, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, MKYK üyeleri oy kullandı. Temayül yoklamasında aralarında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin de olduğu 3 isim çıktı. Temayül yoklaması başlamadan önce açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Melih beye bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. AK Parti bir reform partisidir. Biz belediye başkanlarımızı kumpaslarla, kasetlerle ne getiririz ne de göndeririz. Bizim belediye başkanlarımız bu partinin emanetidir, onların hukukunu korumak zorundayız” dedi. Temayül sonucunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Kaya, şunları söyledi: “Ankara ile ilgili kanaatlerinizi en güzel şekilde ifade edeceksiniz. Bunlar toparlanıp, partimizin üst kurulunda değerlendirip, Sayın Genel Başkanımızın nihai kararıyla beraber Pazartesi günü AK Parti Meclis Grubu’nda sizlerle paylaşılacak ve Ankaramızın yeni belediye başkanını seçmiş olacağız. Sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”  

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Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekAnkara Büyükşehir Belediye BaşkanlığıAK Parti’
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