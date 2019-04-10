"Sandıkların yüzde 97'si sayıldı" deyip son durumu paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da devam eden geçersiz oy sayımına ilişkin son rakamları paylaştı. Kaftancıoğlu, "İstanbul'da 31 bin 186 sandığın, 30 bin 147'si sayıldı. Bu da yüzde 97'ye denk geliyor. Güncel farkımız 14 bin 119" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin Seyrantepe'de bulunan 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, konuşmasına Türkiye'nin 81 ilinde il başkanları tarafından yapılan YSK'ya ortak çağrı metnini okuyarak başladı.

"YÜZDE 97'Sİ AÇILDI, FARK 14 BİN 119"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kaftancıoğlu, "Oy sayımlarında bir yavaşlama mı var" sorusuna şöyle cevap verdi:

"İstanbul'da 31 bin 186 sandığın, 30 bin 147'si sayıldı. Bu da yüzde 97'ye denk geliyor. Şuan itibari ile İstanbul'un 4 ilçesinde, Pendik, Avcılar, Esenyurt ve Maltepe'de sayımlar devam ediyor. Pendik, Avcılar ve Esenyurt'ta sayımlar birkaç saat içinde bitecek. Sadece Maltepe'de belediye ve büyükşehir oyları sayılıyor. Buradaki sayımlar, sandık kurulu değil, MHP'nin başvuruları ile yavaşlatılıyor. Güncel farkımız 14 bin 119 ve dün yine bilindiği gibi başlangıçta 51 ve daha sonra 6 daha ekleyerek 57 sandığın sayılması kararı verilmişti. O sandıklarda bizlerin lehine sonuçlar çıktı"