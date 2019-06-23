Sandık başında toplam 111 kişi hakkında işlem yapıldı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı

Sandık başında toplam 111 kişi hakkında işlem yapıldı
banner404

ALINAN bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
İdari işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli işlem yapılanların ise gözaltında tutulduğu bildirildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Devasa yangını elbiseleri ile söndürmeye çalıştılar
Devasa yangını elbiseleri ile söndürmeye çalıştılar
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472