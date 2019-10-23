Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi iptal edildi

TÜRKİYE'DE yapılması planlanan şehir hastaneleri projeleri içerisinde yer alan Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim tarihli Resmi Gazete ilanı ile iptale edildi. Türk Tabipler Birliği tarafından iptal kararı hakkında yapılan açıklamada "İktidar partisinin "medar-ı iftihar”ı, AKP Başkanı'nın "15 yıllık rüyası”, gerçekte Osman Gazi Köprüsü misali para tuzağı, kamudan özel şirketlere kaynak aktarma aracı, "Kamu Özel Ortaklığı Modeli” ile yaptırılan "Şehir Hastaneleri”nden İstanbul Sancaktepe'nin ihalesi iptal edildi. Darısı diğerlerinin başına" denildi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan iptal kararı şöyle:

"İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ihalesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında iptal edilmiştir."

Sancaktepe’de yer alan General Hakkı Tunaboylu ve Şehit Binbaşı Bülent Bulut kışlalarına 4 bin 200 yataklı şehir hastanesi inşa edilmesi için 2013 yılında düğmeye basılmıştı. Sarıgazi Mahallesi’nde yer alan 3 milyon 350 bin metrekarelik askeri alan, 2013'te imzalanan protokolle Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredildi. 2016 yılında imar planı değiştirilerek sağlık tesisi alanı haline getirilen arazideki askeri birlikler de Çorlu’ya taşınacaktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işi için Haziran 2018 tarihinde ihale ilanı yayınlandı. İlk ihale tarihi 4 Temmuz 2018 olarak belirlenmiş, fakat sonra 8 Ağustos 2018'e daha sonra ise 25 Eylül 2018'e ertelenmişti.