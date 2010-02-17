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‘Sanayi Sitesi'ni taşımak istiyoruz’

ALANYA Metal İşleri Demirciler Oto Elektrikçiler Kaportacılar Oto Tamircileri Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Taş ve yönetim kurulu üyeleri dün Kaymakam Hulusi Doğan'ı ziyaret ettiler.

‘Sanayi Sitesi'ni taşımak istiyoruz’

ALANYA Metal İşleri Demirciler Oto Elektrikçiler Kaportacılar Oto Tamircileri Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Taş ve yönetim kurulu üyeleri dün Kaymakam Hulusi Doğan'ı ziyaret ettiler.

17 Şubat 2010 Çarşamba 00:00
‘Sanayi Sitesi'ni taşımak istiyoruz’
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 - Kübra DUMAN 
Konuklarını makam odasında ağırlayan Doğan, göreve yeni başlayan yönetim kurulu üyelerini tebrik etti ve oda seçimlerinde kargaşa yaşanmaması için gösterdikleri çaba dolayısı ile üyelere teşekkür etti. Seçimin ardından herkesin geçim derdine düştüğünü aktaran Doğan, seçimin demokrasinin gereği olduğunu kaydetti. 
Odanın 835 üyesi bulunduğunu belirten Oda Başkanı Kerim Taş ise, 4'üncü dönem başkanlığa seçildiğini, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaşadıkları sorunları aktarmak için Kaymakam Doğan'ı ziyaret ettiklerini aktardı. 
Üyelerin sorunlarını dile getiren Taş, 22 girişi bulunan sanayi sitesinin güvenliğini sağlamakta zorluk çektiklerini belirtti. Sanayi sitesinde nöbetçi işletme sistemi ile cumartesi günleri tatil yapmayı istediklerini kaydeden Taş, Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'nun kendilerine söz verdiğini anlatarak sanayi sitesini taşımayı planladıklarını belirtti. 
Ancak büyük servislerin de şehir dışına taşınması gerektiğini söyleyen Taş, sanayi sitesinin taşınması ve servislerin şehir içinde kalması halinde sanayi esnafının sonunun geleceğinin altını çizdi. 

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Son Güncelleme: 25.12.2012 13:02
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