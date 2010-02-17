‘Sanayi Sitesi'ni taşımak istiyoruz’

Konuklarını makam odasında ağırlayan Doğan, göreve yeni başlayan yönetim kurulu üyelerini tebrik etti ve oda seçimlerinde kargaşa yaşanmaması için gösterdikleri çaba dolayısı ile üyelere teşekkür etti. Seçimin ardından herkesin geçim derdine düştüğünü aktaran Doğan, seçimin demokrasinin gereği olduğunu kaydetti.

Odanın 835 üyesi bulunduğunu belirten Oda Başkanı Kerim Taş ise, 4'üncü dönem başkanlığa seçildiğini, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaşadıkları sorunları aktarmak için Kaymakam Doğan'ı ziyaret ettiklerini aktardı.

Üyelerin sorunlarını dile getiren Taş, 22 girişi bulunan sanayi sitesinin güvenliğini sağlamakta zorluk çektiklerini belirtti. Sanayi sitesinde nöbetçi işletme sistemi ile cumartesi günleri tatil yapmayı istediklerini kaydeden Taş, Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'nun kendilerine söz verdiğini anlatarak sanayi sitesini taşımayı planladıklarını belirtti.

Ancak büyük servislerin de şehir dışına taşınması gerektiğini söyleyen Taş, sanayi sitesinin taşınması ve servislerin şehir içinde kalması halinde sanayi esnafının sonunun geleceğinin altını çizdi.

- Kübra DUMAN