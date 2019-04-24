Sanatçılar ortak metne imza attı: Kılıçdaroğlu'na linç girişimini kınıyoruz

ÇOK sayıda isim ortak hazırlanan metne imza atarak linç girişimini kınadı. Açıklama metninde, "Bu saldırı göstermiştir ki; ayrışmaların sorumsuzca körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve ayarlarını henüz saramadığımız toplumsal acılarla her an karşı karşıya bırakabilir" dendi.

Aralarında çok sayıda oyuncu, yazar, sanatçı ve aydının bulunduğu isimler ortak bir bildiriye imza atarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyı kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde gerçekleştirilen linç girişimi, kutuplaştırma siyasetinin ve nefret dilinin toplumdaki yansımasını ve son derece tehlikeli sonuçlarını bir kez daha ortaya sermiştir.

Bu saldırı göstermiştir ki; ayrışmaların sorumsuzca körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve ayarlarını henüz saramadığımız toplumsal acılarla her an karşı karşıya bırakabilir.

Saldırının failleri, azmettiricileri ve varsa görevini yapmayan tüm yetkililerden derhal hukuk önünde hesap sorulmalı; saygıyla andığımız şehitlerimiz üzerinden sürdürülen bu utanç verici gerilim sona erdirilmelidir.

Bu çerçevede biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, tüm yetkilileri şiddeti besleyen ötekileştirici söylemlerden uzak, birleştirici ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz."

İmzası bulunan isimler ise şöyle: