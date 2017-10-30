Sanatçı Metin Ersoy son yolculuğuna uğurlandı

“KALİPSO kralı” olarak bilinen 83 yaşındaki sanatçı Metin Ersoy, Kadıköy Şaşkınbakkal’daki evinde dün akşam hayatını kaybetmişti. Sanatçı için ikindi namazının ardından Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, sanatçı Oya Başar ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazı öncesi Metin Ersoy’un oğlu Emir Ersoy taziyeleri kabul ederken üzgün olduğu görüldü. Emir Ersoy, “Türkiye bir efsanesini kaybetti. Türkiye’nin mihenk taşlarından bir tanesiydi. Çok güzel yaşadı, çok güzel bir hayat geçirdi 83 yaşına kadar. Ona yakışır gibi kaliteli tam bir İstanbul beyefendisi, dünyanın en eğlenceli adamı, en neşeli insanıydı” şeklinde konuştu. Metin Ersoy, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

