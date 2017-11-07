ŞEHİT üsteğmenin cenazesi uçakla İzmir'e oradan da karayoluyla Beydağ ilçesi Bakır Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda evin önüne getirilirken Vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Ayakta durmakta zorluk çeken şehidin babası Önder ve annesi Nurşen Sakallı ile şehit üsteğmenin üniformasını giyen kız kardeşi Özlem Karakuş'u askeri görevliler ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin kız kardeşi, elinde tuttuğu ağabeyine ait kıyafetleri koklayarak, "Kardeşimin öcünü ben alacağım, o hainler gelsinler beni bulsunlar." dedi.

Baba Önder Sakallı da oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü ve "Vatan aşkına ölen çocuğum, benim güzel çocuğum. Sana her şey yakışıyordu şehitlik de yakıştı, benim yakışıklı güzel komutanım. Şehitliği çok istiyordun işte istediğin oldu, şehit oldun çocuğum." dedi.

Bu sırada şehidin akrabası 4 yaşındaki Şeyma Sakallı'nın babasının kucağında yaklaştığı naaşın üzerindeki Türk bayrağını okşaması dikkat çekti.