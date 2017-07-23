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Samsun'un tanınmış ailesinin iki ismi çatışmada hayatını kaybetti!

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde otomobil park etme konusunda iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden 2 grupta bulunan 3 kişi öldü. Olayda Samsun'un tanınmış Tekcan ailesinden Alptuğbey Tekcan ve Göktuğbey Tekcan hayatını kaybetti

Samsun'un tanınmış ailesinin iki ismi çatışmada hayatını kaybetti!

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde otomobil park etme konusunda iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden 2 grupta bulunan 3 kişi öldü. Olayda Samsun'un tanınmış Tekcan ailesinden Alptuğbey Tekcan ve Göktuğbey Tekcan hayatını kaybetti

23 Temmuz 2017 Pazar 11:28
Samsun'un tanınmış ailesinin iki ismi çatışmada hayatını kaybetti!
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OLAY Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Otomobil park etme konusunda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 46 yaşındaki Murat Aşar, 20 yaşındaki Alptuğbey Tekcan ve kardeşi 18 yaşındaki Göktuğbey Tekcan öldü, 26 yaşındaki Mustafa Salih Semercioğlu ise, ağır yaralandı. Yaralı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat Aşar, Alptuğbey Tekcan ve Göktuğbey Tekcan'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

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SamsunSamsun çatışmaSon Dakika
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