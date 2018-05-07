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Saldırı sonrası Akşener meydan okudu: Yolumuzdan dönmeyeceğiz!

Bağcılar'da İyi Parti standına yapılan saldırı sonrası Twitter'da açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşener, "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir!" dedi

Saldırı sonrası Akşener meydan okudu: Yolumuzdan dönmeyeceğiz!

Bağcılar'da İyi Parti standına yapılan saldırı sonrası Twitter'da açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşener, "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir!" dedi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:42
Saldırı sonrası Akşener meydan okudu: Yolumuzdan dönmeyeceğiz!
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İSTANBUL Bağcılar'da İyi Parti'nin seçim standına saldırı düzenlendi. Bıçak ve silahların kullanıldığı saldırıda 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Twitter'da açıklama yapan Meral Akşener, "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir" dedi.
"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI OLAN İYİLİĞİ VE SAĞDUYUYU SABIRLA İNŞA EDECEĞİZ"
Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir. Türkiye'nin ihtiyacı olan iyiliği ve sağduyuyu sabırla inşa edeceğiz. Menfur saldırıda yaralanan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
4 KİŞİ BIÇAKLA 1 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI
İyi Partili 7 kişi bıçakla, bir kişi ise silahla yaralandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu ve İstanbul Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği bildirildi.
100 KİŞİLİK GRUBUN SALDIRDIĞI İDDİASI
Saldırının, İyi Parti standının hemen karşısında yer alan MHP standının yanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
BağcılarTwitterMeral Akşener
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