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Saldırganlar yolu kesti! 5 askeri bayıltana kadar dövdü

Çarşı izinlerinin ardından otobüsle İzmit'ten Kandıra'daki birliklerine dönen 5 asker, otobüste tartıştıkları gencin yolu kesen 15 yakını tarafından feci şekilde darp edildi

Saldırganlar yolu kesti! 5 askeri bayıltana kadar dövdü

Çarşı izinlerinin ardından otobüsle İzmit'ten Kandıra'daki birliklerine dönen 5 asker, otobüste tartıştıkları gencin yolu kesen 15 yakını tarafından feci şekilde darp edildi

21 Temmuz 2017 Cuma 15:42
Saldırganlar yolu kesti! 5 askeri bayıltana kadar dövdü
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OLAY, 16 Temmuz pazar günü İzmit-Kandıra yolu üzerine Çubuklu  Osmaniye mevkiinde meydana geldi.  İzmit'te çarşı izninden dönen 5 asker tartıştıkları gencin yakınları tarafından darp edildi. 15 kişi tarafından darp edilen askerlerden K.A. adlı er, olayda ağır yaralandı. Otobüs içerisinde darp edilme anları aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

15 KİŞİ OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Hafta sonu çarşı izinleri için  Kandıra'dan  İzmit'te gelen 5 asker, birliklerine dönmek için belediyeye ait halk otobüsüne binerek yola çıktılar. Askerlerden K.A. adlı er, yolculuk sırasında otobüste bulunan A.G. adlı genç ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladılar. Tartışmanın ardından gencin Çubuklu  Osmaniye'deki yakınlarına olayı anlatması sonrasında gencin 15 arkadaşı otobüsün önünü kesti.

5 ER, 15 SALDIRGAN TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Çubuklu Osmani'ye mevkiinde otobüsü durduran 15 kişi, içeride bulunan K.A. adlı genci bayıltana kadar darp ettiler. Saldırgan şahıslar olayı ayırmaya çalışan diğer 4 eri de darp ederek yaraladılar.
OTOBÜSTE BULUNAN KADIN YOLCU OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Otobüsün güvenlik kameralarına da yansıyan olayda yolu kesen 15 kişi aracın orta kapısından binerek koltukta oturan askerleri darp etmeye başlıyor. Uzun süre askerlerden K.A. adlı eri darp eden 15 kişi daha sonra olayı ayırmaya çalışan diğer 4 eri de darp ediyor. Askerlerin feci şekilde darp edilmesine dayanamayan otobüsteki kadın ise saldıran şahısları uzaklaştırmaya çalışıyor. Kavgayı ayırmak isteyenlere de saldıran şahıslar daha sonra otobüsten iniyor.

FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLEN ASKERİN DURUMU AĞIR

Saldırı sırasında otobüstekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri 1 askerin feci şekilde darp edildiği olayda tarafları ayırarak askerlerin güveliğini sağladı. Olay sonrasında darp edilen 5 asker, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Darp edilen askerlerden K.A. adlı erin durumun ağır olduğu ve tedavi altında olduğu öğrenildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otobüsün önünü keserek askerlerin darp edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 15 kişiden A.G. ve yakını olan dokuz kişi,  İzmit  Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların karakolda işlemlerinin tamamlanmasının arından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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OsmaniyeJandarmaKocaeliKandıraIzmitAsker
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