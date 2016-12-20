Saldırgan ile ilgili flaş detay! Eğitim masraflarını...

ŞAHİN İlgi'nin darbe başarılı olsaydı Sıkıyönetim Valisi ya da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olacağı öğrenildi. Öte yandan İlgi'nin babası Mehmet İlgi'nin dört gün önce FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı. İlgi Ziraat Aletleri adlı ailenin firmasına kayyum atandı.



NASIL BÖYLE BİRŞEY YAPTI ANLAMADIM, ÇOK ŞAŞKINIM



Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke'nin Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan evlerinde arama yapan polis, annesi Hamidiye Altıntaş, babası Esrafil Altıntaş, kardeşi Seher Özeroğlu ile biri kadın 2 akrabasını gözaltına aldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan aileden baba Esrafil Altıntaş'ın ifadesinde, "Nasıl böyle bir şey yaptı anlamadım, çok şaşırdım" dediği öğrenildi. Aile üyeleri, ilk sorgularının tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öğretmen dayısı FETÖ'den açıkta... İçine kapanık, utangaç, kimseyle konuşmayan ve asosyal bir insandı...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u arkadan kalleşçe öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın Kuşadası'nda öğretmen olan dayısının FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındığı ortaya çıktı. Saldırganın memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde büyük şok yaşanırken, Altıntaş'ın içine kapanık, utangaç, kimseyle konuşmayan ve asosyal bir yapıda olduğu öğrenildi.

Baba: Nasıl böyle bir şey yaptı anlamadım, çok şaşırdım...

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke'nin Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan evlerinde arama yapan polis, annesi Hamidiye Altıntaş, babası Esrafil Altıntaş, kardeşi Seher Özeroğlu ile biri kadın iki akrabasını gözaltına aldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan aileden baba Esrafil Altıntaş'ın ifadesinde, "Nasıl böyle bir şey yaptı anlamadım, çok şaşırdım" dediği öğrenildi. Aile üyeleri, ilk sorgularının tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Üç bulgu FETÖ'yü işaret ediyor...

Emniyet kaynakları, Mevlüt Mert Altıntaş'ın dayısının FETÖ soruşturması geçirmesini, Körfez Dershaneleri'ne giderek Ankara'da FETÖ yurtlarında kalmasını ve FETÖ'den arananan bir iş adamından burs almasını, zanlının FETÖ ile bağlantılarını gösterdiğini söyledi.



16-18 Temmuz tarihlerinde de izin almış...

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır Çevik Kuvvet'te geçici görevlendirmeyle görevli Mevlüt Mert Altıntaş'ın izin alarak Ankara'ya geldiği ortaya çıktı. 16.07.2016-18.07.2017 tarihleri arasında yıllık izin alan Altıntaş'ın bulunacağı adres bölümünde Demetevler Mahallesi 357 Sokak, Yeni Mahalle Ankara adresini gösterdiği belirtildi.



Sökeli FETÖ'cü iş adamı tarafından okutulmuş...

Zanlı Altıntaş'ın Söke'de Körfez Dershaneleri'ne gittiği ve eğitim masraflarının Sökeli firari iş adamı Şahin İlgi tarafından karşılandığı öğrenildi. Şahin İlgi'nin darbe başarılı olsaydı Sıkıyönetim Valisi ya da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olacağı iddia edildi. İlgi'nin babası Mehmet İlgi'nin dört gün önce FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı. İlgi Ziraat Aletleri adlı ailenin firmasına kayyum atandı.





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