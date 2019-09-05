'Salda Gölü Suudlara söz verilmiş' iddiası

TÜRKİYE'NİN Maldivler’i benzetmesi nedeniyle yöre halkının ‘Saldivler’ dediği Salda Gölü’ne ilişkin tartışmalar devam ediyor. Göl çevresini imara açacak olan ‘millet bahçesi’ için yapılan ihalenin gizli kapaklı yürütüldüğünü, milletvekillerinin dahi içeriye alınmadığını belirten Burdur Yeşilova’nın Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, “Yeşilova özel koruma alanı içinde. Benim ilçemde çivi bile çakamıyoruz ama Salda’yı koruyamıyoruz. Hatta ÇED raporu olmadan göl yakınında bazı alanlara madencilik ruhsatı bile vermişler” dedi. Göl çevresini imara açacak olan Çevre Bakanlığı projesini eleştiren Şenel, Sözcü’den Özlem Gürses’e şu açıklamalarda bulundu:

‘BİZ SEÇİLDİK, 1 AY SONRA ‘MİLLET BAHÇESİ YAPACAĞIZ BURAYI TERK EDİN’ DEDİLER’

27 yıl önce Milli Emlak’tan dönemin belediyesine ücretsiz olarak tahsis edilmiş bu bölge (göl çevresi). Burada gördüğünüz bütün bu ağaçlar da belediye tarafından dikilmiş yıllar içinde. Gölün çevresi 43 bin kilometrekare. Kimi köy muhtarlığı, kimi özel idare tarafından işletilen birkaç plaj var kıyılarında; Doğanbaba, Beyaz Adalar gibi… Bizim bulunduğumuz halk plajı, 21 bin metrekarelik bir alan. Belediye o günden beri burayı çalıştırıyor. İçinde kamp alanları, küçük bir kafeterya, arka tarafta da duş ve tuvalet alanları var. Fakat kalıcı bir yapı yok, görüyorsunuz. Tahsis anlaşmasında bir süre yok. Sadece üzerine bir yapı yapmamak kaydı var. 31 Mart’ta biz seçildik, 1 ay sonra dediler ki “Biz millet bahçesi yapacağız, burayı terk edin…” Mayıs ayında turizm sezonu başladı, “Biz nereyi terk edelim? Hem neden bizi buradan çıkartıyorsunuz” dedik. Çıkmayacağımızı belirttik. 63 bin TL ceza kestiler. Biz de dedik ki “Belediye 27 yılda 10 bin ağaç dikti. 2.5 milyon masraf etmiş. Kesin 63 bin lirasını üstünü verin bana.” Direneceğiz.

‘PLANLAR ONAYLANMADAN İHALE YAPILDI’

Proje için ihale yapıldı ama nasıl? Salda ihalesi planlar onaylanmadan yapıldı. Bizim milletvekilimizi bile içeri almadılar. Her şey gizli kapaklı, açık bir şey yok. “Ben yaptım, oldu” diyorlar! 7 firma katıldı, bunlardan ikisi Enam İnşaat ve İzbay İnşaat. Enam İnşaat, Ankara’da Melih Gökçek döneminde gündeme gelen ve sayısız ihale alan bir firma. İzbay İnşaat’ın ise merkezi Siirt’teymiş. Benim son duyduğum da şu; burası Suudlara söz verilmiş. İşin tuhafı, gölü korumak için burası Özel Çevre Koruma içine alındı, üç kişilik bir heyet kurdular, benim ilçemde çivi bile çakamıyoruz ama Salda’yı koruyamıyoruz. Hatta ÇED raporu olmadan göl yakınında bazı alanlara madencilik ruhsatı bile vermişler…