Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sakarya'da öldürülen Suriyeli kadının eşi konuştu

Sakarya'da öldürülen Suriyeli hamile kadının eşi er-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık" dedi

Sakarya'da öldürülen Suriyeli kadının eşi konuştu

Sakarya'da öldürülen Suriyeli hamile kadının eşi er-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık" dedi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:10
Sakarya'da öldürülen Suriyeli kadının eşi konuştu
banner404

SAKARYA'DA öldürülen Suriyeli hamile kadının eşi Halid er-Rahmun, Türklerin kendilerine kardeşçe yaklaştığını, eşinin katilleriyle de aralarında husumet olmadığını söyledi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda, 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli hamile kadın Emani el-Rahmun'un eşi Halid El-Rahmun, İdlib'in Maaret en-Numan ilçesindeki Cibale köyünde konuştu.
El-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda bir husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık." dedi.
Oldukça bitkin olduğu gözlenen el-Rahmun, Sakarya'daki evini görmeye dayanamayacağını, sadece eşinin ve bebeğinin kıyafetlerini alarak, Suriye'ye geri döneceğini söyledi.
Ailenin avukatı Cihat Gökdemir de, "Cinayet zanlılarıyla öldürülen kadının eşi arasında husumet yok. Birileri onlara akıl vermiş olacak ki zanlılar, ceza indirimi almak için varmış gibi konuşuyor." diye konuştu.
Gökdemir "Türkiye'de yapılan bazı haberler, öldürülen kadının ailesi ve eşinin ailesi arasında sorun çıkardı. İlçede yaşayanlar ve aile kısas istiyor. Ancak Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza bulunmuyor. Noter aracılığı ile vekalet aldık.Türkiye'deki yasal süreci takip edeceğiz." dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
SakaryaHalid Er-RahmunSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim