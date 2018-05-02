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Şaka değil tacizmiş!

1’i çocuk 5 kişinin yaralandığı kazanın sorumlusu iddia edildiği gibi ‘eski koca’ değilmiş. Gülcan B.’nin ‘Eski tanıdığım. Sıkıştırıp, önümüzü kesti’ diyerek suçladığı M.K. ise “Tesadüfen önümde yaşandı” dedi

Şaka değil tacizmiş!

1’i çocuk 5 kişinin yaralandığı kazanın sorumlusu iddia edildiği gibi ‘eski koca’ değilmiş. Gülcan B.’nin ‘Eski tanıdığım. Sıkıştırıp, önümüzü kesti’ diyerek suçladığı M.K. ise “Tesadüfen önümde yaşandı” dedi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:35
Şaka değil tacizmiş!
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DÜZCE’de D-655 yolunda önceki gece 1’i bebek 5 kişinin yaralandığı kazaya karışan Gülcan Baş’ınn otomobilinin “Eşi Barış B. tarafından şaka olsun diye sıkıştırıldığı” ileri sürüldü. Ancak Gülcan Baş, Barış B. diye birini tanımadığını, bir yıl önce ayrıldığı eşinin de Adapazarı’nda yaşadığını söyledi. Gülcan Baş, kazaya neden olduğu iddiasıyla eskiden tanıdığı M.K.’dan şikâyetçi oldu. Kaza sonrası kontrolde 0.56 promil alkollü olduğu belirlenen Gülcan Baş’a ise para cezası uygulandı.

‘POLİSİ ARADIK, KAZA OLDU’

Peşlerine takılan aracın yollarını kestiğini belirten 36 yaşındaki Gülcan Baş, yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken tedavisinin ardından taburcu edilen 4 çocuk annesi Gülcan Baş şunları söyledi:

“Peşimize takıldı. Kısa süre sonra önümüze geçip yolumuzu kesti. Orta şeritte durdu, iki ön kapısını açıp bizi durdurmaya çalıştı. Ben de panikle sol şeritten bariyerlere vuracak kadar yakın geçtim. 3 dakika sonra bize yetişti. Uzun farlarını yaktı, yanımıza geçti, taciz etti.

Bu sırada polisi aradık. Polis plakaları istedi. ‘Siz trafik kurallarına uygun gelin’ dediler. Telefonu kapattıktan sonra Düzce girişinde kaza oldu. Bizi takip eden araç sağ tarafımdaki arabanın yanına yanaştı. Sağ şeritteki araç, tacizciden kurtulmak için sola yanaşınca bana çarptı. Ben takla attım, beyaz araca vurdum, onu aşağı uçurdum. Araçtan çıkıp bizi takip eden kişiye ‘Bizi ölüme ittin’ diye tepki gösterdim. Sonra aracına binip kaçtı. Bizi taciz eden M.K. adlı evimin inşaatını yaptırırken birkaç kere gördüğüm ama konuşmuşluğum, oturmuşluğum olmayan biri.”


İkinci eşi D.A.R.’den bir yıl önce boşandığını ve aralarında bir problem olmadığını söyleyen genç kadın şöyle devam etti: “Eşimin beni sıkıştırdığı iddiası nereden çıktı bilmiyorum. Onunla hiç alakası yok. Adapazarı’nda oturuyor, hiçbir günahı yok. Yanlış haberler nedeniyle de yasal haklarımı kullanacağım.”

M.K. ise kendisinin henüz polis tarafından çağrılmadığını, tamamen tesadüfen kazanın önünde meydana geldiğini öne sürdü.

‘ELİNDE SİLAH VARDI’

Kazada yaralanan Emel G. “Ölümden döndük. Asılsız haberler nedeniyle çok üzüldük. Sanki kazaya biz sebebiyet vermişiz gibi yazıldı. Bizi durdurmaya çalışan adamın elinde silah mı bıçak mı anlamadığım bir şey gördüm” dedi.

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