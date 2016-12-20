Sahte milli piyango yılbaşı biletlerine dikkat!

Yeni yıla sayılı günler kalmasıyla birlikte milli piyango yılbaşı biletleri de yoğun şekilde satılır oldu. Uzmanlar ise bu noktada devreye giren fırsatçılara karşı vatandaşları uyardı. Milli piyango yılbaşı bileti almak isteyenler sahtelerinden uzak durmalılar. Peki alacağınız milli piyango yılbaşı biletinin sahte olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

2017 yılının yaklaşmasıyla milli piyango yılbaşı biletlerine olan talep de arttı. Özellikle büyük ikramiyenin 60 bin lira olması milli piyango yılbaşı biletlerine olan ilgiyi de arttırdı. Uzmanlar da sahte bilet tehlikesine karşı vatandaşlara sahten milli piyango yılbaşı biletlerinin nasıl anlaşıldığını aktardı. İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

- Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

- Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

- Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

- Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.