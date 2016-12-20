Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sahte milli piyango yılbaşı biletlerine dikkat!

Yeni yıla sayılı günler kalmasıyla birlikte milli piyango yılbaşı biletleri de yoğun şekilde satılır oldu. Uzmanlar ise bu noktada devreye giren fırsatçılara karşı vatandaşları uyardı. Milli piyango yılbaşı bileti almak isteyenler sahtelerinden uzak durmalılar. Peki alacağınız milli piyango yılbaşı biletinin sahte olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

Sahte milli piyango yılbaşı biletlerine dikkat!

Yeni yıla sayılı günler kalmasıyla birlikte milli piyango yılbaşı biletleri de yoğun şekilde satılır oldu. Uzmanlar ise bu noktada devreye giren fırsatçılara karşı vatandaşları uyardı. Milli piyango yılbaşı bileti almak isteyenler sahtelerinden uzak durmalılar. Peki alacağınız milli piyango yılbaşı biletinin sahte olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

20 Aralık 2016 Salı 15:03
Sahte milli piyango yılbaşı biletlerine dikkat!
banner404
2017 yılının yaklaşmasıyla milli piyango yılbaşı biletlerine olan talep de arttı. Özellikle büyük ikramiyenin 60 bin lira olması milli piyango yılbaşı biletlerine olan ilgiyi de arttırdı. Uzmanlar da sahte bilet tehlikesine karşı vatandaşlara sahten milli piyango yılbaşı biletlerinin nasıl anlaşıldığını aktardı. İşte detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. 
- Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. 
- Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. 
- Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır. 
- Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Yeni YılMilli PiyangoYılbaşı Biletleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim