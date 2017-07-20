Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sahte kimliklerle 1 milyon lira kredi çeken Afgan'a 45 yıl hapis cezası

Bursa'da, kayıp kimliklerin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak, bankalardan 17 kişi adına 1 milyon lira kredi çektiği iddiasıyla yargılanan Afganistan uyruklu 43 yaşındaki Murad Keyman'a verilen 45 yıl 9 ay 30 gün hapis ve 26 bin lira para cezası, İstanbul Bölge Adliyesinde onandı

Sahte kimliklerle 1 milyon lira kredi çeken Afgan'a 45 yıl hapis cezası

Bursa'da, kayıp kimliklerin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak, bankalardan 17 kişi adına 1 milyon lira kredi çektiği iddiasıyla yargılanan Afganistan uyruklu 43 yaşındaki Murad Keyman'a verilen 45 yıl 9 ay 30 gün hapis ve 26 bin lira para cezası, İstanbul Bölge Adliyesinde onandı

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:01
Sahte kimliklerle 1 milyon lira kredi çeken Afgan'a 45 yıl hapis cezası
banner404

BURSA'DA 2015 yılının haziran ayında, kayıp kimlikleri eline geçirip bunların üzerine kendisinin farklı fotoğraflarını koyan Afganistan uyruklu Murad Keyman, para çekmek için gittiği bir banka şubesinde, görevlinin kendisinden şüphelenmesi üzerine polis tarafından yakalandı. 17 kişinin kaybettiği kimlik ve sürücü belgesi ile toplam 1 milyon lira kredi çeken Keyman'ın, parayı almak için bankaya giderken, dikkat çekmemek için kimlik üzerindeki fotoğraftaki kıyafetlerden giydiği ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.  
Bursa 7nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'dolandırıcılık' suçlarından dava açılan davada  Keyman, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Ben kimseyi dolandırmadım. Beni, aramızda husumet bulunan kardeşim yaktı. O zamanında, 'Sana öyle bir iş yapacağım ki, cezaevinden çıkmayacaksın' demişti. Söylediğini de yaptı. Suçsuz yere 1.5 yıldır hapisteyim. Beni ne olur bırakın. Serbest kalırsam size söz veriyorum tüm duruşmalara katılacağım" dedi. 

Geçen mart ayında yapılan karar duruşmasına çıkan ve son sözü olarak, "Bana yurt dışı yasağı konularak, azad etmenizi istiyorum" diyen Keyman,  toplam 45 yıl 9 ay 30 gün hapis, 26 bin lira da para cezasına çarptırıldı. 

Sanığın kararın bozulması için avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. Dosyayı inceleyen İstanbul BAM 22'nci Ceza Dairesi,  yapılan yargılamada toplanan delillerin uygun olduğunu gerekçe göstererek  sanık ve avukatının itirazının kabul edilmeyerek, istinaf başvuruların reddine oy birliği ile karar verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BursaSahte Kimlikle DolandırıcılıkDolandırıcıMurad KeymanİstanbulAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim