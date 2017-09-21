Sahte altın dolandırıcıları suçüstü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ Emniyet Müdürlüğü, Göksun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte altını gerçek altın gibi kuyumculara bozdurmaya çalışan dolandırıcı şebekesini suçüstü yakaladı.
Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş’ta yapılan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, şüpheli iki kadının Göksun ilçesinde kuyumculara sahte altın bozdurmaya çalıştığını tespit etti. Şüpheli kadınların eşkalini belirleyen polis ekipleri, ilçe merkezini abluka altına aldı. Polis ekipleri tarafından bir otomobilde yerleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Otomobil içinde bulunan ikisi bayan G.Ö. (31) ve Ş.Ö. (35) ile B.S. (41) ve E.E. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin otomobilinde ve üzerlerinde yapılan aramada 13 parça halinde 320 gram sahte altın ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin çeşitli tarihlerde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.