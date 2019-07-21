Sahte alkol kabusu! Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü

Sahte alkol kabusu! Ölü sayısı 12'ye yükseldi
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ALINAN bilgiye göre, bir hafta önce rahatsızlanan A.D. (49), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı
 
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan A.D, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 12'ye yükseldi.
 

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2019, 16:30
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