Sahte alkol can almaya devam ediyor

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, Bergama ilçesi Pınarköy Mahallesinde meydana geldi. Düğün sahibi S.K, iddialara göre gelen konuklara sahte rakı ikram etti. Daha sonra ise bu durum jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen jandarma, belirtilen adresteki 82 şişe sahte rakıya el koydu. Düğün sahibi S.K'ya ise 6 bin 732 lira idari para cezası kesildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ise facianın önüne geçti.

NİĞDE'DE DE BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Niğde’de metil alkolden yapılan sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen A.A. (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



2 Temmuz’da merkeze bağlı Koyunlu beldesinde oturan A.A., iddiaya göre, metil alkolle yapılan sahte içkiÿ tüketti. İçki bittikten sonra A.A., fenalaşınca yakınlarının ihbarıyla gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan A.A. bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



MERSİN'DE OPERASYON YAPILDI



Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, farklı depolara düzenlenen baskında içerisinde metil alkol bulunan 800 litre alkol ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam etmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

