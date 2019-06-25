Şahin'den Alanyalı Üreticiye müjde! Yenidünya kurusu ve avokado yaprağı çayı

TOPLANTIDA Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar da hazır bulundu. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO’nun Mayıs ve Haziran ayı boyunca gerçekleştirdiği etkinliklere değindi. Mehmet Rüzgar’ın aralarında bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, “Bu meclisimizde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar bizlerle birlikte. Sayın Rüzgar ulaşılabilir bir sistem kurdu. İlçemizde kayıtlı çiftçi oranı kendisiyle birlikte iki katına çıktı” dedi.

ALTSO olarak eğitime verdikleri önemin bir kez daha altını çizen Şahin, “ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Alanya’nın ihtiyacıydı. Bizim öncü olup yaptırdığımız okul bu yıl ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet törenine katıldık, göğsümüz kabardı” diye konuştu.

Şahin, Alanya’nın tarımsal simgelerinden biri haline gelen yenidünya ve avokadonun kullanım alanlarını genişletmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yenidünya kurusu ve avokado yaprağı çayı ile üreticilerimize ve Alanya ticaret hayatına yeni bir alan açacağız” dedi.

YENİDÜNYADAN SONRA AVOKADO ÇAYI DA YOLDA

Mehmet Şahin, avokado ve yenidünya meyvelerinin coğrafi işaretlerini Alanya adına tescil ettiklerini belirterek, “Bu iki meyveden yeni ürünler elde etmek için kolları sıvadık” dedi. Başkan Şahin, “Orijinal Muhafazalı Kabındaki Kurutulmuş Yeni Dünya”yı tanıtarak Şahin, “Birçok derde deva olarak görülen Avokado yaprağından da yakın zamanda çay elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu faaliyetleri konusunda da bilgilendirme yapan Başkan Şahin, Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilen Garnizon Şehitliği ve Alanya Huzurevi ziyaretlerini meclis üyeleriyle paylaştı. Rusya Saratov bölgesi protokol üyelerinin ALTSO’ya yaptığı ziyaretten de bahseden Başkan Şahin, Alanya’nın tanıtımı konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Şahin ayrıca, Alanya’da ilk kez ALTSO öncülüğünde düzenlenen Dijital Turizm Zirvesi’nin ikinci oturumu olan ‘Dijitalleşen Dünyada Turizm 4.0’ toplantısının da Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde ALTSO’da düzenlendiğini açıkladı.

Turizm sektörü açısından dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Başkan Şahin, “Dijitalleşme bir lüks değil, zorunluluktur” dedi.

TARIM İLÇE MÜDÜRÜ BİLGİLENDİRME YAPTI

Meclis toplantısının son kısmında ise İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, ALTSO Meclis Üyelerine önemli bilgiler aktardı. Son tarım destekleri konusunda bilgiler aktaran Müdür Rüzgar, meclis üyelerinden gelen soruları da yanıtladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 23:22