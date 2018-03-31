Sahile ölü yunus ve kuşlar vurdu

SİNOP Bahçeler sahilinde 4 ölü yunus ve ölmüş kuş bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, ölü yunus ve kuşları bölgeden toplayarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.
Ölümlerin neden kaynaklandığı ise daha sonra yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı belirtildi.
Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Yunuslar, denizde balıkçıların ağlarına takılıyor, oksijensiz kalıp ölüyorlar. Balıkçıların da isteyerek yaptığı bir şey değil tabii herkes ekmeğinin peşinde" dedi.
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