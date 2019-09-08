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Sahilde iskelet bulundu

Sahilde bulunan iskelet ve şort görenleri şok etti

GÜNDEM 08.09.2019, 13:04 08.09.2019, 13:36
Sahilde iskelet bulundu
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OLAY, sabah saatlerinde Kaynarca’nın Karaboğaz sahilinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ava giden avcılar sahilde iskelet ve şort görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı.

#iskelet #Sakarya #Kaynarca #Karadeniz
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