Sahilde dehşet anları... Son sözleri 'tutun şunu' oldu!

ALINAN bilgiye göre, 17 yaşındaki Furkan Yıldırım, saat 17.00 sıralarında serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Bebek sahilinde denize girdi. Arkadaşlarıyla bir süre yüzen genç, daha sonra akıntıya kapıldı.

Gencin arkadaşları kıyıya çıkmayı başarırken Furkan Yıldırım, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Balık adamlar genci arama çalışmaları başlatırken, Yıldırım'ın akıntıda sürüklendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonundaki görüntülerde gençlerin suya atladıkları görülürken, arkadaşların aralarında, 'boğulursanız da kurtarırız' diye şaka yaptıkları görüldü. Daha sonra Furkan Yıldırım'ın akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşının kayıttan çıktığı görülüyor.