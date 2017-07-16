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Sahilde dehşet anları... Son sözleri 'tutun şunu' oldu!

İstanbul'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Bebek sahilinde denize giren 17 yaşındaki genç, akıntıya kapıldı. Gencin akıntıya kapıldığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, genci arama çalışmaları dünden bu yana devam ediyor

Sahilde dehşet anları... Son sözleri 'tutun şunu' oldu!

İstanbul'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Bebek sahilinde denize giren 17 yaşındaki genç, akıntıya kapıldı. Gencin akıntıya kapıldığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, genci arama çalışmaları dünden bu yana devam ediyor

16 Temmuz 2017 Pazar 15:33
Sahilde dehşet anları... Son sözleri 'tutun şunu' oldu!
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ALINAN bilgiye göre, 17 yaşındaki Furkan Yıldırım, saat 17.00 sıralarında serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Bebek sahilinde denize girdi. Arkadaşlarıyla bir süre yüzen genç, daha sonra akıntıya kapıldı.

Gencin arkadaşları kıyıya çıkmayı başarırken Furkan Yıldırım, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Balık adamlar genci arama çalışmaları başlatırken, Yıldırım'ın akıntıda sürüklendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonundaki görüntülerde gençlerin suya atladıkları görülürken, arkadaşların aralarında, 'boğulursanız da kurtarırız' diye şaka yaptıkları görüldü. Daha sonra Furkan Yıldırım'ın akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşının kayıttan çıktığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaİstanbulDenizBoğulma
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