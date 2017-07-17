Sahil kentlerine Haziran’da ilgi azaldı!

HAZİRAN ayı aramalarında sahil kentlerinde birinci sırada olan İzmir’de, satılık daire oranlarında %14’lük bir düşüş yaşarken bu rakam kiralık daire oranlarına da yansıdı ve %18’lik bir ölçüde aramalar azaldı.

Sahil kentlerinde en çok aranan ikinci şehir olan Mersin, Mayıs ayında Türkiye’de en çok daire aranan beşinci şehirken, haziran ayı istatistiklerinde aramalarda %25 oranında bir düşüş yaşadı.

Sahil kentlerinde en çok daire aranan üçüncü şehir olma özelliği taşıyan Muğla ise aramalardan en çok etkilenen şehir oldu. Milliyetemlak.com verilerine göre Mayıs ayında en çok satılık daire aranan şehirler arasında olan Muğla, Haziran ayı verilerine göre %29’luk bir düşüşle ayı kapattı. Ek olarak Muğla’da başka bir çıkış dikkat çekti ve satılık villa aramaları Mayıs ayına oranla %80’lık bir artışla ayı sonlandırdı.

Haziran ayı boyunca gerçekleştirilen tekil aramalar listesinde, sahil kentleri dairelerine azalan ilgiye rağmen, en çok aranan kelimenin “eşyalı”olduğu gözlendi.Hemen arkasından da“deniz”,“havuzlu”,”denize sıfır” aramalarının takip ettiği incelendi.